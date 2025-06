Britse supermarktketen Iceland test live gezichtsherkenning in winkels

De Britse supermarktketen Iceland is in verschillende winkels begonnen met het testen van live gezichtsherkenning. Gezichten van alle klanten worden vergeleken met afbeeldingen van personen die op een lijst zijn geplaatst. Het gaat hierbij om mensen die zich aan misdrijven schuldig zouden hebben gemaakt. De wachtlist is niet gebaseerd op daadwerkelijke veroordelingen door een rechter.

Een andere Britse winkelketen die hetzelfde systeem toepast kwam onlangs in het nieuws omdat het ten onrechte een klant op een watchlist zou hebben geplaatst. De klant wist dit niet en werd de volgende keer dat ze de winkel bezocht gevraagd te vertrekken. Vorig jaar bleek het systeem bij dezelfde keten iemand ten onrechte als winkeldief te hebben bestempeld. De beslissing van Iceland om het systeem te testen zorgt voor felle kritiek van burgerrechtenbeweging Big Brother Watch.

Volgens Big Brother Watch is het monitoren van klanten door middel van "dystopische gezichtsherkenningstechnologie" disproportioneel en huiveringwekkend. "Van duizenden mensen zullen de privacyrechten worden geschonden alleen voor het kopen van basisbehoeften, en Iceland zal elke klant in een verdachte veranderen en ze onderwerpen aan biometrische identiteitscontroles als onderdeel van hun dagelijkse leven."

De burgerrechtenbeweging voegt toe dat gezichtsherkenning geen wettelijke basis heeft er nooit door het parlement over is gestemd. "Maar het VK heeft te maken met een explosie van Orwelliaanse technologie, nu zowel bedrijven als politie van een juridisch wilde westen gebruikmaken." De ceo van Iceland laat via LinkedIn weten dat de supermarktketen alles zal doen om personeel en klanten te beschermen. "Als ik moet kiezen tussen het boos maken van een campagnegroep of het beschermen van onze collega's tegen geweld, zal ik elke keer voor onze mensen kiezen."