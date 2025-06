NCSC en KPN testen Nederlands dns-gebaseerd Anti Phishing Shield

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en KPN testen deze zomer de inzet van een dns-gebaseerd Anti Phishing Shield (APS) in Nederland. "Een Anti Phishing Shield (APS) is een systeem dat internetgebruikers naar een waarschuwingspagina doorstuurt in het geval zij een malafide website dreigen te bezoeken", zo laat demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft een aantal jaar geleden een APS opgetuigd, waarbij in 2022 maar liefst 14 miljoen keer werd voorkomen dat een malafide website werd bezocht", stelt de bewindsman verder. Het Belgische APS maakt onder andere gebruik van phishingmails en andere malafide links die burgers naar de overheidsinstantie doorsturen. Deze domeinen en url's worden vervolgens aan een lijst toegevoegd.

Voor de ontwikkeling van het Belgische APS werkte het CCB samen met internetproviders Belnet, Proximus, Telenet en Orange. Deze providers controleren de dns-verzoeken van hun abonnees. Wanneer ze een dns-verzoek voor een bekend kwaadaardig domein zien wordt de betreffende abonnee naar een waarschuwingspagina doorgestuurd.

"BAPS is uniek in Europa. Het CCB heeft al meerdere keren de gelegenheid gehad om dit project te delen met partnerorganisaties binnen Europa. Deze werkwijze zal in de nabije toekomst dan ook mogelijk uitgerold worden naar andere landen", zo liet het CCB twee jaar geleden nog weten. Verdere details over de Nederlandse test zijn niet door Van Weel gegeven.