Overheid onderzoekt delen van gegevens voor proactieve dienstverlening

De overheid is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid en mogelijkheid voor een algemene wettelijke grondslag voor het delen van gegevens in het kader van proactieve dienstverlening. Dat heeft demissionair minister Uitermark van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding voor het onderzoek is een eind vorig jaar aangenomen motie in de Tweede Kamer.

Toenmalig NSC-Kamerlid Palmen diende een motie in die de regering oproept om te onderzoeken welke grondslagen er zijn om gegevens van burgers te delen, om zo mensen die recht hebben op inkomensondersteuning, maar hier geen gebruik van maken, te kunnen benaderen. Palmen wees in haar motie naar de Staatscommissie rechtsstaat, die had geoordeeld dat overheidsorganisaties het niet-gebruik van inkomensrechten vanwege een strikte interpretatie van privacyregelgeving onvoldoende kunnen terugdringen. PVV en FVD stemden tegen de motie.

In de motie wees Palmen ook naar artikel 20 van de Grondwet en de Algemene wet bestuursrecht. Volgens minister Uitermark bieden beide bepalingen te weinig basis voor gegevensdeling met het oog op proactieve dienstverlening. Er is inmiddels wel een onderzoek gestart dat kijkt naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor een algemene wettelijke grondslag voor het delen van gegevens in het kader van proactieve dienstverlening. "Daarbij betrek ik de mogelijkheden van een mensgerichte benadering, door proactief mensen te kunnen attenderen, dan wel een aanvraag in te kunnen vullen of toe te kennen, indien alle informatie reeds aanwezig of met toestemming kan worden gebruikt", aldus de bewindsman.