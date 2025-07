Van Marum: grondrecht laat overheid geen "desinformatie" verwijderen

De overheid heeft onder de vrijheid van meningsuiting geen bevoegdheid om "desinformatie" te laten verwijderen, dat is aan socialmediabedrijven, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering. De staatssecretaris reageerde op een verzoek van de FVD. De partij had de staatssecretaris om een brief gevraagd over maatregelen die de afgelopen tijd in verschillende landen tegen socialmediaplatforms zijn genomen. De partij spreekt over "wereldwijde censuur" op social media.

"Naast illegale content is er ook schadelijke online content die vaak legaal is, zoals desinformatie", reageerde Van Marum. Hij beschrijft "desinformatie" als een vorm van "schadelijke maar vaak legale content". Bij de aanpak van desinformatie moeten grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting centraal staan, ging de bewindsman verder. Die stelt dat overheden met het oog op dit grondrecht geen bevoegdheid hebben om "schadelijke maar niet illegale content" te laten verwijderen.

"De vrijheid van meningsuiting geldt als een belangrijk grondrecht in onze democratie en kan slechts worden beperkt als andere belangen, zoals de veiligheid, zwaarder wegen en die beperking kan alleen bij wet en als het proportioneel is", schrijft de staatssecretaris aan het begin van zijn brief. Hij voegt toe dat hierbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen uitingen in de fysieke wereld en online content. "Dat wat strafbaar en onrechtmatig is in de fysieke wereld is dat ook online."

Volgens Van Marum maken socialmediabedrijven hun eigen onafhankelijke afweging over wat ze doen met schadelijke content, zoals "desinformatie". Daarbij is het wel belangrijk dat gebruikers transparant worden geïnformeerd, bijvoorbeeld in de gebruikersvoorwaarden, gaat de staatssecretaris verder.

Van Marum merkt op dat het kabinet wil dat burgers eenvoudiger terecht kunnen over platformen waar een gebrek aan content-moderatie is. "Burgers moeten het vrije en open debat in een veilige en vertrouwde online omgeving kunnen voeren", aldus de staatssecretaris. De overheid zal nu in kaart brengen hoe verschillende digitale platformen in Nederland met content-moderatie omgaan.