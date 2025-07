Kabinet wil winkeliers in beginfase digitale euro financieel tegemoetkomen

Het demissionaire kabinet wil winkeliers in de beginfase dat de digitale euro wordt ingevoerd financieel tegemoetkomen. Dat laat demissionair minister Heinen van Financiën weten. In Brussel wordt al jaren over de invoering van een digitale euro gesproken. Het onderwerp stond ook deze maand op de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer stelde de minister vragen over de agenda van beide overleggen. Het ging daarbij ook over de kosten van de invoering van de digitale euro. Hoeveel de invoering zal bedragen is nog altijd niet bekend, laat Heinen weten. Daarnaast wordt er volgens de bewindsman binnen Europa ook nog gesproken over de verdeling van de kosten van de digitale euro.

"Voor de korte termijn, die ook wel de transitiefase wordt genoemd, wordt overwogen om de tarieven die winkeliers betalen voor het gebruik van de digitale euro te koppelen aan bestaande digitale betaalmethoden. Een digitale euro is dan even duur voor winkeliers als een andere, al bestaande, digitale betaling. Hiermee wil Nederland winkeliers in de beginfase tegemoetkomen", aldus de minister. De bewindsman voegt toe dat transacties met de digitale euro zeer waarschijnlijk niet gratis voor kleine winkeliers zullen zijn.

In de beginfase zal vervolgens informatie worden verzameld over de daadwerkelijke kosten van het systeem. "Op basis van die inzichten vindt Nederland het wenselijk dat het compensatiemodel van de digitale euro voor de lange termijn wordt gebaseerd op de daadwerkelijke kosten, zodat betaaldienstverleners worden gecompenseerd voor de kosten die zij maken bij de distributie van een digitale euro", gaat Heinen verder.

De minister laat ook weten dat "specifieke basisbetaaldiensten" van de digitale euro kosteloos voor eindgebruikers zullen zijn. Wat die diensten precies zijn wordt nog overlegd, maar het zou kunnen gaan om het openen van een rekening, doen van overboekingen en ontvangen van digitale euro's. "Voor aanvullende, innovatieve diensten op basis van digitale euro infrastructuur kunnen betaaldienstverleners op grond van de voorstellen mogelijk een vergoeding vragen, mits deze vergoedingen niet disproportioneel zijn.", aldus Heinen.

Ongewenste surveillance

De PVV had de minister gevraagd hoe gegarandeerd wordt dat de digitale euro niet leidt tot ongewenste surveillance of verlies van financiële autonomie voor burgers. "Is het kabinet bereid een veto te gebruiken als de privacy, niet-programmeerbaarheid of het kostenmodel niet voldoende worden geborgd?", vroeg de partij aan Heinen. Programmeerbaarheid gaat erover dat de digitale euro een vervaldatum heeft of alleen aan bepaalde zaken mag worden uitgegeven. Ook de BBB stelde hier vragen over.

"Bij de digitale euro wordt ernaar gestreefd om het gebruik en verzamelen van data in de hele infrastructuur te minimaliseren", reageert Heinen. Verder stelt de minister dat er "geen aanleiding" is om te verwachten dat de digitale euro in de toekomst wel programmeer wordt. De bewindsman zegt zich te baseren op het draagvlak onder lidstaten en Europese instellingen voor een niet-programmeerbare digitale euro, en de wetgevingsprocedure die nodig is om de regels van de digitale euro aan te passen.

De minister was ook gevraagd wanneer de digitale euro komt. "In dit stadium kan ik geen uitspraken doen over de termijn waarop een digitale euro kan worden ingevoerd. Ik kan daarnaast ook geen uitspraken doen over de mogelijke kosten die gemoeid zijn bij de invoering van de digitale euro voor het Eurosysteem", antwoordt Heinen. De bewindsman merkt op dat Nederland in de onderhandelingen over de digitale euro geen vetorecht kan gebruiken.