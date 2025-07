Minister: verboden om producten met verborgen kill-switches te verkopen

Het is verboden om op de Europese markt producten met verborgen kill-switches aan te bieden waardoor apparaten op afstand zijn uit te schakelen. Dat laat demissionair minister Hermans van Klimaat en Groene Groei weten. Het CDA had Kamervragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving waarin wordt gesteld dat er geheime communicatieapparatuur in Chinese zonne-omvormers is aangetroffen. Via deze apparatuur zouden zonne-omvormers op afstand zijn uit te schakelen.

Hermans merkt op dat het bericht is gebaseerd op anonieme bronnen en niet beschrijft door wie en hoe het onderzoek is uitgevoerd. Ook wordt niet duidelijk gemaakt om welke producten en leveranciers het gaat. "Deze informatie is ook niet via andere kanalen beschikbaar gekomen. Omdat deze informatie niet beschikbaar is, kan niet worden vastgesteld of en zo ja waar deze producten in Nederland of Europa worden gebruikt", aldus Hermans.

De minister voegt toe dat het op de Europese markt verboden is om (heimelijk) functionaliteit in te bouwen, zowel software- als hardwarematig, die niet in de technische documentatie is beschreven. "Het is verboden om producten aan te bieden die ‘verstopte’ functionaliteiten bevatten om apparaten op afstand aan of uit te zetten. Deze eisen gelden ook voor producten die afkomstig zijn van een fabrikant die buiten de EU is gevestigd, zodra deze producten op de Europese markt worden aangeboden", gaat de bewindsvrouw verder.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op deze wettelijke verplichtingen. De toezichthouder deed eerder onderzoek naar de veiligheid van zonnepaneelomvormers. Daaruit bleek dat kwetsbaarheden vooral zitten in de slechte beveiliging van omvormers door het gebruik van standaard wachtwoorden en in het niet tijdig zorgen voor software-updates door fabrikanten om de omvormers veilig te houden, laat Hermans weten.

Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om met een wet te komen tegen kill-switches in zonnepanelen, omvormers, laadpalen, warmtepompen en vergelijkbare (consumenten)apparatuur.