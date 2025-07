Belgische overheid adviseert vakantieganger vpn bij gebruik openbare wifi

Vakantiegangers doen er verstandig aan om onbeveiligde, openbare wifi te vermijden, maar als het gebruik echt nodig is een betrouwbare vpn in te schakelen. Dat adviseert de Belgische overheid. "Gratis wifi in hotels, cafés of luchthavens is handig, maar niet zonder gevaar. Hackers kunnen je gegevens onderscheppen", zo stelt Safeonweb, een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Volgens de overheidsinstantie doen vakantiegangers er verstandig aan om in plaats van openbare wifi hun mobiele netwerk of een gedeelde 4G/5G-verbinding te gebruiken. "Als je echt gebruik moet maken van openbare wifi, gebruik dan een betrouwbare VPN (Virtual Private Network), die je gegevens versleutelt." Verder wordt aangeraden om het automatisch verbinding maken met wifi-netwerken uit te schakelen, alsmede de wifi-functionaliteit zelf als die niet in gebruik is.

Naast advies voor het omgaan met wifi adviseert de overheidsinstantie ook om alleen apps te installeren die nodig zijn en alleen vanuit de Google Play Store en Apple App Store. "Op vakantie geldt: hoe minder, hoe beter. Elke app kan een toegangspoort zijn voor hackers, vooral als deze afkomstig is van een onbetrouwbare bron." Voor het fysiek beveiligen van telefoons wordt aangeraden schermvergrendeling in te schakelen, alsmede locatiebepaling en het op afstand wissen van gegevens.