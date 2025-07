Politieagent misbruikte accounts collega's voor onbevoegd opvragen informatie

De rechtbank Amsterdam heeft een politieagent die accounts van collega's misbruikte voor het onbevoegd opvragen van vertrouwelijke en gevoelige informatie, die daarna werd gedeeld en verkocht aan criminelen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De verdachte, die inmiddels niet meer voor de politie werkzaam is, zocht op verzoek van zijn broer informatie over kentekens en personen in politiesystemen.

De broer verkocht de gevoelige en vertrouwelijke informatie aan criminelen. De politieagent bekende dat hij accounts van collega's zonder hun toestemming gebruikte voor het opvragen van de informatie. Dit deed hij bijvoorbeeld in een politieauto, als de collega die ingelogd was even niet in de auto zat, of op het politiebureau, als de betreffende collega even weg was van zijn plek.

"Hoewel hij niet zelf met dienstnummers of wachtwoorden van zijn collega’s heeft ingelogd, heeft hij met zijn handelingen wel zonder hun toestemming gebruik gemaakt van hun accounts door bevragingen in de politiesystemen te doen die niet aan het werk gerelateerd waren en waarvoor geen autorisatie bestond. Dit heeft hij gedaan met het oogmerk om zijn eigen identiteit te verhullen en de identiteit van zijn collega’s te misbruiken", aldus de rechter.

De rechter stelde dat het handelen van de agent gevolgen voor zijn collega's kon hebben. Zo zou de Rijksrecherche bijvoorbeeld zijn collega’s kunnen verdenken van het onbevoegd opvragen van de informatie. De agent werd uiteindelijk veroordeeld wegens computervredebreuk, het onbevoegd gebruikmaken van accounts van zijn collega-politieambtenaren, schending van het ambtsgeheim en passieve omkoping.

De verdachte zou met de verkoop van de informatie 5.000 euro hebben verdiend. Dat bedrag is verbeurd verklaard. Het Openbaar Ministerie had tegen de verdachte een gevangenisstraf van 42 maanden geëist en een beroepsverbod van 8 jaar. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, alsmede met de medische situatie van de man en de gevolgen van de strafzaak voor zijn privéleven. De broer van de agent werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar.