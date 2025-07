Twitter-oprichter toont bluetooth-gebaseerde chatapp die offline werkt

Twitter-oprichter Jack Dorsey heeft een gedecentraliseerde, bluetooth-gebaseerde chatapp getoond die zonder internetverbinding werkt. Dorsey omschrijft bitchat, zoals de applicatie heet, als een peer-to-peer chatapp die berichten over Bluetooth Low Energy (BLE) mesh networks kan versturen. "Geen internet vereist, geen servers, geen telefoonnummers - gewoon puur versleutelde communicatie", aldus de medeoprichter van Twitter.

Volgens Dorsey zou het via bitchat mogelijk moeten zijn om een bereik van meer dan driehonderd meter te halen. Berichten kunnen namelijk automatisch via peers, die als relay fungeren, worden verstuurd en zo bij de uiteindelijke bestemming terechtkomen. Verder claimt Dorsey dat de app gebruikers niet volgt en er geen data wordt verzameld. De app beschikt daarnaast over verschillende privacyfeatures, zoals het willekeurig versturen van dummy berichten en maatregelen die moeten voorkomen dat het mogelijk is om acties van gebruikers op basis van netwerkverkeer aan hen te koppelen.

Naast de aankondiging kwam Dorsey ook met een technisch whitepaper waarin hij de werking van het onderliggende protocol beschrijft. Tevens is er een testversie van de app die via Apples Testflight is te proberen. Apples TestFlight maakt het mogelijk voor iPhone-gebruikers om apps buiten de Apple App Store om te installeren. Voor toekomstige versies is Dorsey van plan om WiFi Direct binnen de app te integreren. Dit maakt peer-to-peer wifi-verbindingen zonder access point mogelijk en biedt een grotere afstand en hogere bandbreedte dan BLE.