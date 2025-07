'Nederlandse overheid beschikt over operationeel quantumnetwerk'

De Nederlandse overheid beschikt over een operationeel quantumnetwerk, zo hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid vandaag laten weten. Onlangs werd er een demonstratie van het netwerk gegeven, waarbij de complementaire werking van Quantum Key Distribution (QKD) en Post-Quantum Cryptography (PQC) werd aangetoond, zo staat in een persbericht van beide ministeries vermeld.

PQC staat voor quantumbestendige algoritmes die tegen aanvallen door quantumcomputers bestand zijn. QKD is een manier om cryptografische sleutels tussen twee partijen te delen. "Het bijzondere van deze methode is dat elke poging tot afluisteren direct een signaal afgeeft. Daardoor merken de verzender en ontvanger het onmiddellijk als iemand probeert mee te kijken en kunnen ze de verbinding verbreken. De sleutel kan dus niet worden onderschept of ongemerkt gekopieerd – iets wat met klassieke cryptografische sleutels wél kan", aldus de ministeries.

Een jaar geleden stelde de AIVD nog dat wegens huidige en intrinsieke beperkingen QKD op dat moment alleen in een aantal specifieke niche gevallen kon worden gebruikt. "Het is niet mogelijk om QKD in de praktijk te gebruiken bij het overgrote deel van de use-cases waarbij klassieke protocollen voor sleuteluitwisseling momenteel gebruikt worden. Ook vanuit een veiligheidsperspectief is QKD nog niet voldoende ontwikkeld", aldus de inlichtingendienst.

Tijdens de demonstratie waarover de twee ministeries berichten werd aangetoond dat QKD en PQC complementair werken, zo stellen ze. "Deze demonstratie maakte concreet wat quantumveilige communicatie inhoudt en liet zien dat dit niet langer toekomstmuziek is, maar nu al in de praktijk werkt." In het proefproject waarin met de complementaire werking van QKD wordt geëxperimenteerd werken de ministeries samen met Quantum Delta, Q*Bird, RINIS, Sogeti, de Justitiële ICT Organisatie en Eurofiber. Verdere details over het netwerk zijn niet bekendgemaakt.