Overheid vraagt bij aanbestedingen te weinig om verplichte open standaarden

Nederlandse overheidsinstanties vragen bij aanbestedingen te weinig om verplichte open standaarden, zo blijkt uit de Monitor Open Standaarden 2025. In slechts vijftig procent van de gevallen wordt om de verplichte open standaarden gevraagd. Een percentage dat al jaren nagenoeg onveranderd is, aldus het Forum Standaardisatie dat het onderzoek uitvoerde.

Volgens het Forum Standaardisatie worden sommige belangrijke open standaarden te weinig gebruikt, waardoor de digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen. Er is daarom besloten een lijst op te stellen met open standaarden waar instanties bij het aanbesteden van diensten of producten om moeten vragen. Alleen in bepaalde gevallen mag er van worden afgeweken. Het 'Pas toe of leg uit'-beleid geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.

"In 2024 is voor het derde jaar op rij geen significante groei zichtbaar in het toepassen van open standaarden bij overheidsaanbestedingen. Slechts 51 procent van de verplichte standaarden werd daadwerkelijk uitgevraagd, vrijwel gelijk aan het vijfjarig gemiddelde van rond de vijftig procent. Daarmee lijkt het verzadigingspunt inmiddels wel bereikt", zo stelt het Forum Standaardisatie.

De organisatie noemt verschillende redenen waarom overheidsinstanties niet om open standaarden vragen. Zo zijn instanties niet met de open standaarden bekend. "Een andere verklaring ligt in de machtsverhouding tussen aanbestedende diensten en leveranciers. Er wordt vaak gewezen op het probleem van (grote, dominante) leveranciers die open standaarden niet willen of kunnen toepassen vanwege gebrek aan kennis, conflicterende technologie of commerciële belangen. Men is bang dat als de open standaarden geëist worden, er minder of zelfs geen inschrijvingen komen op aanbestedingen."

Forum Standaardisatie merkt op dat de macht van leveranciers groot is. Overheidsinstanties krijgen het advies om meer gezamenlijk in te kopen, wat kan helpen om die verhouding meer in balans te brengen. Een andere aanbeveling betreft het versterken van de handhaving op het toepassen van alle verplichte open standaarden. Verder raadt het Forum Standaardisatie aan om anders de aandacht te richten op specifieke open standaarden die vaak relevant zijn, maar slechts gemiddeld of zelfs beneden gemiddeld gevraagd worden, zoals DNSSEC, SPF, DKIM, IPv4 en IPv6, DMARC, STARTTLS en Dane.

"In een tijd waarin digitale soevereiniteit steeds urgenter wordt, is het belangrijk om te weten dat open standaarden daar een essentiële bijdrage aan leveren", zo laat het Forum Standaardisatie verder weten. Het Forum is een adviescommissie die de publieke sector adviseert over het gebruik van open standaarden en de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid monitort.