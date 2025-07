Franse tabakswinkels schenden AVG met camera's die leeftijd schatten

Tabakswinkels in Frankrijk die gebruikmaken van augmented camera's om de leeftijd van klanten te schatten overtreden de AVG. Dat stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL. De camera's analyseren de gezichten van klanten en schatten vervolgens of de leeftijd van de klant boven of onder een vooraf bepaalde leeftijd is. Er volgt dan een groen of rood licht.

Franse tabakswinkels gebruiken de camera's als 'beslissingstool'. Ze mogen niet voor leeftijdsverificatie worden gebruikt. Bij de gezichtsanalyses die de camera's uitvoeren worden echter persoonlijke gegevens verwerkt, waardoor ze onder de AVG vallen, aldus CNIL. De Franse privacytoezichthouder had al een paar jaar geleden aangegeven dat het gebruik van deze camera's noodzakelijk en proportioneel moet zijn.

Tabaks- en drankwinkels zijn wettelijk verplicht om de leeftijd van hun klanten te controleren. De camera's maken alleen een schatting. De noodzakelijkheid en proportionaliteit is in deze gevallen daardoor dubieus, stelt CNIL. De tabakswinkel zou nog steeds om het identiteitsbewijs van de klant moeten vragen. Daardoor is de eerdere scan door de camera's niet noodzakelijk.

Het risico van de camera's is ook dat tabakswinkels die toch voor de leeftijdscontrole zullen gebruiken. Om aan de wettelijke leeftijdsverificatie te voldoen moeten deze winkels dan ook echt het identiteitsdocument controleren. De Franse privacytoezichthouder waarschuwt verder dat dit soort camera's risico's voor de fundamentele rechten en vrijheden van individuen met zich meebrengen.

Zo worden alle klanten gefilmd, ook die duidelijk volwassen zijn en kunnen mensen geen bezwaar maken, wat een recht onder de AVG is. Volgens CNIL voldoet het gebruik van de camera's dan ook niet aan de privacywetgeving. Een ander risico dat de toezichthouder noemt is dat het gebruik van dit soort camera's door tabakswinkels bijdraagt aan het normaliseren van surveillance door dergelijke apparatuur.