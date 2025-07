Fortinet FortiWeb-firewall via kritiek lek op afstand over te nemen

Een kritieke kwetsbaarheid in de Fortinet FortiWeb web application firewall (WAF) maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om het apparaat op afstand over te nemen. Fortinet kwam deze week met updates voor het beveiligingslek, waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.6. Securitybedrijf watchTowr heeft vandaag uitgebreide technische details gedeeld hoe het lek is te misbruiken.

FortiWeb is een apparaat dat applicaties tegen aanvallen moet beschermen. De kwetsbaarheid, CVE-2025-25257, betreft "klassiek SQL injection", aldus de onderzoekers van watchTowr. Bij SQL Injection kan een aanvaller SQL-opdrachten op een systeem uitvoeren, wat vaak mogelijk is omdat gebruikersinvoer niet goed wordt gevalideerd. SQL-Injection is een probleem dat al sinds 1998 bekend is.

De ongeauthenticeerde SQL injection maakt ongeauthenticeerde remote command execution mogelijk, waardoor een aanvaller shell op het apparaat kan krijgen. Eind vorig jaar waarschuwde het Amerikaanse cyberagentschap CISA nog voor actief misbruik van een andere kwetsbaarheid in verschillende Fortinet-producten, waaronder FortiWeb. Organisaties worden opgeroepen de beschikbaar gestelde updates te installeren. Als workaround noemt Fortinet het uitschakelen van de HTTP/HTTPS admin-interface.