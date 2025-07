McDonald's lekt persoonlijke gegevens van 64 miljoen sollicitanten

McDonald's heeft via een 'chatbot recruitment platform' de persoonlijke gegevens van meer dan 64 miljoen sollicitanten gelekt. Het ging om naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens, alsmede de status van de sollicitatie en een token om als de betreffende sollicitant in te kunnen loggen en zo toegang tot chatberichten en mogelijke andere informatie te krijgen. Dat ontdekten beveiligingsonderzoekers Ian Carroll en Sam Curry.

Voor het sollicitatieproces maakt McDonald's gebruik van McHire, een platform waar potentiële werknemers met een chatbot genaamd Olivia kunnen praten. De chatbot verzamelt persoonlijke informatie, shiftvoorkeuren en voert persoonlijkheidstests uit. Het platform is ontwikkeld door het bedrijf Paradox.ai. Carroll en Curry ontdekten dat ze via gebruikersnaam 123456 en wachtwoord123456 op de admin-interface van het platform konden inloggen.

Via deze inloggegevens, bedoeld voor medewerkers van Paradox.ai, konden ze inloggen als eigenaar van een test restaurant. Alle medewerkers van dit restaurant waren medewerkers van Paradox.ai. Verder onderzoek vanuit deze omgeving leidde naar een application programming interface (API) die kwetsbaar was voor IDOR. IDOR staat voor Insecure Direct Object Reference (IDOR) en doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een webapplicatie of API een identifier gebruikt om een object in een database op te vragen zonder authenticatie of andere vorm van toegangscontrole.

Een gebruiker kan zo door het aanpassen van bepaalde data toegang tot de gegevens van andere gebruikers krijgen. Ondanks de eenvoud van IDOR-kwetsbaarheden komen die nog altijd geregeld voor. Het probleem is daarnaast al decennia bekend. In dit geval bleek dat het eenvoudigweg aanpassen van het 'lead_id' voldoende was om data van andere sollicitanten te achterhalen. Het bleek om de persoonlijke gegevens van meer dan 64 miljoen sollicitanten te gaan. McDonald's en Paradox.ai werden op 30 juni ingelicht. Dezelfde dag kon er niet meer met de inloggegevens worden ingelogd en een dag later was het IDOR-probleem verholpen.