AP wil dat overheidsinstanties algoritmes verplicht gaan registreren

Het register focust op impactvolle algoritmes (waaronder hoog risico AI-systemen) en geeft de bezoeker inzicht in hoe deze algoritmes werken.

De scope van dit register is vaag omschreven. We gaan niet elke spreadsheetberekening melden, toch? Ik zieDit is meer in lijn met verwachtingen. Enge AI algoritmes die invloed hebben op levens van Nederlanders, willen de burgers kunnen nakijken als ze zich benadeeld voelen.Het lijkt me echter dat een ontwikkelproject deze registratie opvat als de documentatie-bij-afronding fase, vlak na de acceptatietest-onder-tijdsdruk fase. Bij de volgende onderhoudsprojecten ijlt de registerbeschrijving na, wedden? M.a.w. een algoritmeregister dat niet gekoppeld in aan de broncode uit het project, zegt niet zoveel over wat een systeem werkelijk doet. Vergelijkbaar wellicht met de beschikbare broncode van Microsoft Windows in Brussel, dat geen garantie geeft dat die software gecompileerd is en uitgeleverd is bij installatie.