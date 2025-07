Consumentenbond adviseert adblocker uBlock Origin, raadt Chrome af

Internetgebruikers die online trackers en advertenties willen blokkeren kunnen het beste van adblocker uBlock Origin gebruikmaken, zo adviseert de Consumentenbond. Gebruikers van Google Chrome die advertenties willen blokkeren en hun privacy beschermen wordt aangeraden een andere browser te gebruiken. De Consumentenbond kwam deze week met advies voor het gebruik van adblockers, maar besloot geen advies voor Google Chrome uit te brengen.

"Google Chrome is een populaire browser, omdat hij fijn in het gebruik is. Maar voor je privacy is het niet zo'n goede keuze. Als je een adblocker installeert in Chrome (dit kan in de desktop-versies) ben je alleen beschermd tegen de cookies en andere trackers van derde partijen. Maar Google zelf kijkt nog wel de hele tijd mee", zegt Peter Kulche van de Consumentenbond. Die raadt gebruikers een andere browser aan als ze hun privacy willen beschermen en advertenties blokkeren.

Windowsgebruikers krijgen het advies Firefox te gebruiken in combinatie met uBlock Origin, of als alternatief de ingebouwde trackingbescherming van Mozilla's browser. Voor iPhones en iPads is de eerste keuze Safari met de uitbreiding Ad Block One, en als tweede Firefox met de ingebouwde trackingbescherming. Androidgebruikers wordt aangeraden Firefox met uBlock Origin te gebruiken en anders de Brave-browser te kiezen.

Google Chrome heeft nieuwe eisen aan extensies zoals adblockers gesteld. De maker van uBlock Origin liet daarop weten dat hij zijn extensie niet aan deze eisen kan laten voldoen en kwam daarop met een 'lite' versie voor Chrome. UBlock Origin is inmiddels niet meer in de Chrome Web Store te vinden en Google is begonnen om die bij gebruikers uit de browser te verwijderen.