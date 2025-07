Gemiddeld 131 nieuwe kwetsbaarheden per dag toegevoegd aan CVE-database

Het aantal kwetsbaarheden dat gemiddeld per dag in de CVE-database wordt opgenomen is gestegen van 113 vorig jaar naar 131 stuks dit jaar, meldt Lead Talos Strategic Planning & Communications Thorsten Rosendahl bij Cisco Talos Intelligence Group. Naar verwachting zijn er dit jaar meer dan 40.000 nieuwe kwetsbaarheden die worden toegevoegd aan de CVE-database. Ook stijgt het aantal bekende kwetsbaarheden, waarvan een kwart is gerelateerd aan netwerkapparatuur.

Het Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-systeem van MITRE wordt wereldwijd gebruikt voor het rapporteren van kwetsbaarheden. Recente ontwikkelingen roepen volgens Rosendahl echter vragen op bij de stabiliteit van het systeem op lange termijn. Momenteel wordt het programma volledig gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Deze financiering dreigde te worden gestaakt, maar is op het laatste moment toch voortgezet. Naar aanleiding van de onrust rondom het CVE-systeem zijn diverse alternatieve projecten opgezet. Denk daarbij aan een alternatief systeem van ENISA en het Global CVE Allocation System (GCVE). Maar ook aan andere financieringsmodellen voor de CVE-database.

Rosendahl stelt dat de komst van meerdere databases met kwetsbaarheid de beschikbaarheid en veerkracht ten goede kan komen. Tegelijkertijd uit Rosendahl ook zijn zorgen over de fragmentatie, die praktische problemen kan opleveren. Denk daarbij aan het integreren van meerdere bronnen, die kwetsbaarheden op verschillende manieren identificeren.

Terugkijkend op de eerste zes maanden van dit jaar wijst Rosendahl erop dat het hoge tempo van CVE-publicaties in 2024 in 2025 voortzet, zonder tekenen van vertraging. Het lijkt er zelfs op dat de CVE-database met 40.000 nieuwe CVE's dit jaar harder groeit dan in 2024. Zo ging het in de eerste helft van 2024 om gemiddeld 113 nieuwe CVE's per dag, terwijl in de eerste helft van 2025 gemiddeld 131 nieuwe CVE's per dag zijn toegevoegd.

Ook uit Rosendahl zijn zorgen over de sterke toename van het aantal bekende kwetsbaarheden. Ook de diversiteit aan betrokken leveranciers blijft groeien. Waar bekende kwetsbaarheden in de eerste helft van vorig jaar nog betrekking hadden op 45 verschillende leveranciers, ligt dit aantal in de eerste helft van dit jaar op 61. Ook is het aandeel bekende kwetsbaarheden dat netwerkgerelateerde apparatuur beïnvloedt gegroeid van 22,5% in 2024 tot 25% in 2025.