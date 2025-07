Google verhelpt zes beveiligingslekken in Chrome

Google heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor Chrome. In totaal worden zes kwetsbaarheden verholpen. Google geeft aan dat voor één van de verholpen kwetsbaarheden (CVE-2025-6558) een exploit "in the wild" is aangetroffen.

CVE-2025-6558 wordt omgeschreven als "Insufficient validation of untrusted input in ANGLE and GPU ... allowed a remote attacker to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page". ANGLE staat hierbij voor Almost Native Graphics Layer Engine en is een open source, cross-platform graphics engine welke als de default WebGL backend wordt gebruikt in Chrome.

Tevens worden in de update expliciet patches voor CVE-2025-7656 (Integer overflow in V8) en CVE-2025-7657 (Use after free in WebRTC) benoemd.