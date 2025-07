2,17 miljard dollar aan cryptovaluta gestolen in eerste helft van 2025

Dit jaar is tot nu toe 2,17 miljard dollar aan cryptovaluta gestolen. Hiermee is de schade nu al groter dan in heel 2024. De meest omvangrijke diefstal was bij ByBit, waar 1,5 miljard dollar aan crypto werd gestolen. Dit blijkt uit een analyse van Chainalysis. De waarde van de gestolen cryptovaluta lag aan het einde van de eerste helft van 2025 17 procent hoger dan in 2022, wat tot nu toe het jaar was met de meest gestolen cryptovaluta. Indien de huidige trend doorzet verwacht Chainalysis dat dit jaar in totaal meer dan 4 miljard dollar aan cryptovaluta wordt buitgemaakt.

Het soort aanvallen verandert overigens. Waar voorheen de focus van cybercriminelen lag op cryptoplatforms, vallen zij inmiddels steeds vaker individuele gebruikers aan. Aanvallen op personal wallets zijn inmiddels goed voor 23,35 procent van de totale hoeveelheid gestolen cryptovaluta.

Daarbij zijn dit jaar in zeven landen grotere hoeveelheden slachtoffers gemaakt: Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Indonesië, Japan en Zuid-Korea. Als we kijken naar regio's is het aantal slachtoffers het snelst gestegen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal- en Zuid-Azië en Oceanië.

Chainalysis bekeek ook de wijze waarop aanvallers gestolen cryptovaluta witwassen. Daarbij valt op dat aanvallers die individuele gebruikers aanvallen crypto vaak langer vasthouden, terwijl aanvallers die cryptoplatforms aanvallen het gestolen geld veel sneller witwassen.