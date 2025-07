Kamervragen over gebruiksvoorwaarden WeTransfer en trainen van AI

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de gebruiksvoorwaarden van WeTransfer waar vorige week grote ophef over ontstond. In een recente aanpassing van de voorwaarden stond dat gebruikers WeTransfer het recht geven om hun content te laten gebruiken voor het verbeteren van machine learning modellen om zo de moderatie van content die via WeTransfer wordt uitgewisseld te verbeteren.

Dit zorgde voor allerlei boze en bezorgde reacties van gebruikers. WeTransfer stelde in een verklaring dat het geen machine learning of enige vorm van AI gebruikt om content te verwerken die via WeTransfer wordt uitgewisseld. Daarnaast bestaat er volgens het platform nog geen feature om content te controleren. Vanwege de ontstane ophef besloot het platform om de verwijzing naar machine learning uit de net aangepaste voorwaarden te verwijderen.

Naar aanleiding van berichtgeving over de gebruiksvoorwaarden heeft GroenLinks-PvdA demissionair minister Karremans van Economische Zaken en staatssecretaris Van Manum voor Digitalisering om opheldering gevraagd. "Is bij u bekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe gebruiksvoorwaarden voor de consumenten-, privacy- en auteursrechten van gebruikers, die mogelijk worden geschonden als WeTransfer rechten krijgt over de data van gebruikers?", wil Kamerlid Kathmann weten.

De bewindslieden moeten ook duidelijk maken of het trainen van AI-modellen op grote hoeveelheden data van gebruikers door techbedrijven is toegestaan binnen de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. "Bent u van mening dat het beschikbaar stellen van gegevens voor doorverkoop en AI-trainingsdoeleinden ten alle tijden een goed geïnformeerde en individuele keuze voor gebruikers moet zijn?", vraagt het GroenLinks-PvdA-lid verder.

Kathmann wil ook weten of Karremans en Van Manum bereid zijn om in gesprek te gaan met WeTransfer, wat een Nederlands bedrijf is, om helderheid te krijgen over de gevolgen van de nieuwe voorwaarden en een garantie te krijgen dat data van gebruikers blijft. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.