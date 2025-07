Openbaar Ministerie mogelijk nog weken afgesloten van internet

Het Openbaar Ministerie (OM) blijft mogelijk nog weken afgesloten van het internet, zo laat het vandaag weten. Aanleiding is mogelijk misbruik van een kwetsbaarheid in Citrix NetScaler waarvan het OM gebruikmaakt. Doordat het Openbaar Ministerie van het internet is afgesloten kunnen OM-medewerkers voorlopig alleen op kantoorlocaties inloggen, zijn ze niet per mail bereikbaar en is er een beperkte functionaliteit van de digitale systemen.

"In goede samenwerking met ketenpartners wordt het effect op onder andere strafzaken en zittingen zo klein mogelijk gehouden door het volgen van noodprocessen. Voor spoedeisende processen zijn afspraken gemaakt en de doorgang van Raadkamers en het plannen van zittingen hebben prioriteit", aldus het OM. De komende periode zal stapsgewijs worden gekeken welke systemen veilig zijn en weer kunnen worden opgestart. Inmiddels zijn enkele zaaksystemen weer beschikbaar voor het raadplegen van dossiers.

Wanneer alle systemen operationeel zijn en kunnen worden aangesloten op het internet, kan het OM op dit moment niet zeggen. "Vanuit het NCSC is een signaal binnengekomen dat er een mogelijke kwetsbaarheid is in de Citrix NetScalers. Deze zijn voor het OM belangrijk om toegang te geven aan gebruikers tot de omgeving van de kantoorautomatisering. Een grondige analyse van de OM-omgevingen heeft reden gegeven om aan te nemen dat er ook werkelijk gebruik is gemaakt van deze mogelijke kwetsbaarheid", zo liet het OM vorige week weten.

NetScaler ADC (eerder bekend als Citrix ADC) is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de NetScaler Gateway (eerder bekend als Citrix Gateway) kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd NetScaler-systeem kan dan ook groot zijn.