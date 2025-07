Triodos laat bank-app na aanpassingen weer op GrapheneOS werken

Triodos heeft aanpassingen aan de eigen bank-app doorgevoerd waardoor die weer op GrapheneOS werkt. Dit is een op Android-gebaseerd besturingssysteem voor Pixel-telefoons. Google laat GrapheneOS geen gebruikmaken van de Play Integrity API, waarmee app-ontwikkelaars kunnen controleren dat hun app op een 'genuine' Androidtoestel draait. Zo wordt gecontroleerd of het toestel niet is geroot.

App-ontwikkelaars maken gebruik van deze API, wat voor problemen kan zorgen bij gebruikers van GrapheneOS. Dat roept ontwikkelaars op om van de Android hardware attestation API gebruik te maken waarmee de authenticiteit en integriteit van de hardware ook is te controleren. Daarnaast zou deze API "onnodige afhankelijkheid van Google Play services en Google's Play Integrity servers" voorkomen.

Sinds een recente versie van de Triodos-app voor Android werden gebruikers van GrapheneOS doorverwezen naar de website van de bank met informatie waarom mobiel bankieren niet mogelijk is op een jailbroken of rooted apparaat. De bank laat via GitHub weten dat het inmiddels verschillende aanpassingen heeft teruggedraaid waardoor de Triodos-app weer voor gebruikers van GrapheneOS werkt.

"Hoewel we officieel geen alternatieve Android-besturingssystemen ondersteunen, proberen we ze binnen onze mogelijkheden te ondersteunen en binnen de grenzen om onze app veilig te houden", aldus Menno Vogel, senior android developer van Triodos. Welke aanpassingen zijn teruggedraaid laat de bank niet weten. Tevens stelt Vogel dat hij GrapheneOS op een testtoestel heeft geïnstalleerd om toekomstige problemen waardoor de app niet werkt te voorkomen. Daarnaast zal Triodos informatie over het niet mobiel kunnen bankieren via een jailbroken of rooted apparaat aanpassen, omdat die niet correct is, aldus Vogel.