NCSC roept organisaties op om Citrix NetScaler-servers te controleren

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) roept Nederlandse organisaties op om hun Citrix NetScaler-servers te controleren of die niet zijn gecompromitteerd. Het Canadese Centre for Cyber Security adviseert om van alle gebruikers het wachtwoord te resetten en sessies te stoppen. Aanvallers maken namelijk actief misbruik van kwetsbaarheden in Citrix NetScaler ADC en NetScaler Gateway.

Via één van de aangevallen beveiligingslekken, ook bekend als CitrixBleed2 en CVE-2025–5777, kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand gevoelige informatie direct uit het geheugen van de NetScaler-server lezen. Zo is het mogelijk om session tokens te stelen waarmee aanvallers toegang tot het systeem kunnen krijgen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Vorige week werd gewaarschuwd voor grootschalig misbruik van het probleem.

Het Openbaar Ministerie, dat ook van Citrix NetScaler gebruikmaakt, besloot offline te gaan na "indicaties van misbruik", aldus het NCSC. De overheidsinstantie adviseert organisaties om de beschikbaar gestelde updates te installeren, alsmede systemen te controleren op de aanwezigheid van indicators of compromise (IoC’s). Daarmee kan worden gecontroleerd of een systeem is gecompromitteerd.

Het NCSC adviseert nadrukkelijk om connecties en sessies te beëindigen nadat de beveiligingsupdates zijn geïnstalleerd. "Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat een kwaadwillende toegang houdt tot buitgemaakte sessies", laat de overheidsinstantie verder weten.

Het Canadese Centre for Cyber Security adviseert systeembeheerders om de Citrix NetScaler-logs vanaf begin juni op de aanwezigheid van eventueel misbruik te controleren. Verder wordt aangeraden om uit voorzorg van alle gebruikers die sinds begin juni op Citrix NetScaler zijn ingelogd de wachtwoorden te resetten en alle actieve gebruiker-sessies te stoppen.

NetScaler ADC (eerder bekend als Citrix ADC) is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de NetScaler Gateway (eerder bekend als Citrix Gateway) kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd NetScaler-systeem kan dan ook groot zijn.