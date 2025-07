Onderzoek: 20 procent Nederlanders weert deurbelcamera wegens privacy

Twintig procent van de Nederlanders zonder deurbelcamera wil er ook geen omdat ze vinden dat het apparaat de privacy van henzelf of anderen schendt. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos I&O op basis van onderzoek onder 761 Nederlanders (pdf). Volgens marktonderzoek zou ongeveer één op de zeven huizen in Nederland van een deurbelcamera zijn voorzien.

Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd wat ze ervan vinden dat er steeds meer deurbelcamera's in Nederland verschijnen. 42 procent is hier positief over, vijftien procent vindt het een negatieve ontwikkeling. Respondenten zonder deurbelcamera werd ook gevraagd waarom ze er geen hebben. 44 procent zegt dat ze niet op elk moment hoeven te weten wie er voor de deur staat. Twintig procent vindt de deurbelcamera een inbreuk op hun eigen privacy of die van anderen.

Informatieplicht

Eigenaren van een deurbelcamera moeten aan de omgeving laten weten dat er een camera hangt. "U moet mensen die op uw terrein komen informeren dat u hen filmt. Bijvoorbeeld met een bordje waarop staat dat er cameratoezicht is", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. "Heeft u een deurbelcamera? Zorg er dan voor dat mensen die bij u willen aanbellen weten dat zij worden gefilmd. Bijvoorbeeld met een sticker. Zodat zij er zelf voor kunnen kiezen om niet aan te bellen als zij liever niet gefilmd willen worden."

In de praktijk blijkt dat de meeste eigenaren van een deurbelcamera hier niet aan voldoen. Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd of de mensen in hun buurt met een deurbelcamera dit ook laten weten. 84 procent van de respondenten stelt dat dit niet het geval is. Eigenaren van een deurbelcamera die aan het onderzoek deelnamen kregen de vraag of ze aan de informatieplicht voldoen. 77 procent zegt dat dit niet het geval is. Bijna de helft van deze groep zegt hier niet aan te hebben gedacht.

Zorgen over verzamelde gegevens

Het onderzoek laat verder zien dat vier op de tien Nederlanders zich zorgen maakt over het verzamelen van gegevens over hen en anderen. "Er is een grote groep die zich neutraal opstelt, of die zich er geen zorgen over maakt. Maar om nou te zeggen dat het helemaal niet erg is gaat te ver, als we naar stelling drie kijken. Blijkbaar is het feit dat er gegevens over iedereen worden verzameld geen prettig idee; maar zich er zorgen over maken, gebeurt ook weer niet", aldus de onderzoekers.

Daarnaast blijkt dat de meeste Nederlanders voorstander zijn van wetgeving dat deurbelcamera's niet het privéterrein van anderen mogen filmen. 83 procent van de Nederlanders vindt deze wet (heel) belangrijk. Er zijn echter duidelijke verschillen zichtbaar op dit onderwerp tussen mensen met en zonder deurbelcamera. 27 procent van de deurbelcamerabezitters vindt dergelijke wetgeving heel belangrijk, in vergelijking tot 46 procent van de personen die geen deurbelcamera bezitten.

Privacyvervaging

"De norm over wat er wel en niet kan in verband met privacy in Nederland is vervaagd", zo stellen de onderzoekers in de conclusie van het rapport. "Het lijkt alsof volledige privacy iets uit het verleden is. Haast niemand vindt dat hij of zij te weinig privacy heeft, maar er is tegelijkertijd wel een hoog bewustzijn van cameratoezicht en controle." De onderzoekers stellen dat de meeste Nederlanders zich weinig zorgen maken over het verzamelen van gegevens, maar men vindt het wel erg dat er specifiek gegevens over henzelf worden verzameld.

De onderzoekers doen ook verschillende aanbevelingen. Zo stellen ze dat gemeenten kunnen worden gestimuleerd om meer te controleren op correcte camera-instellingen (niet bij de buren filmen en niet te ver op de openbare weg). Verder zou bijvoorbeeld via winkels en aanbieders van deurbelcamera's het gebruik van een informatiesticker kunnen worden gepromoot.