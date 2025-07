Malafide vpn-applicaties stelen WhatsApp-data van Androidtelefoons

Onderzoekers hebben verschillende malafide vpn-applicaties ontdekt die onder andere via Telegram worden gepromoot en WhatsApp-data van Androidtelefoons stelen. De apps hebben namen als Earth VPN, Comodo VPN en Hide VPN, zo meldt securitybedrijf Lookout in een analyse. Via berichten op bijvoorbeeld Telegram wordt er naar websites gelinkt die de vpn-apps aanbieden.

De aangeboden applicaties bevatten in werkelijkheid de DCHSpy-malware die allerlei informatie van de Androidtelefoon steelt, waaronder contacten, sms-berichten, bestanden, locatiedata, gesprekslogs en WhatsApp-data. Daarnaast kan de malware audio via de microfoon opnemen en foto's via de camera maken. Volgens de onderzoekers is de malware ontwikkeld door een groep aanvallers genaamd MuddyWater, die aan de Iraanse overheid gelieerd zou zijn.