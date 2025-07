NRC: inbraak bij Openbaar Ministerie via Citrix NetScaler-lek

Citrix NetScaler-servers van het Openbaar Ministerie (OM) zijn onlangs gecompromitteerd, zo stelt NRC op basis van een opgenomen interne toespraak van Hans Moonen, directeur van IVOM, de ict-organisatie van het OM. Eerder liet het Openbaar Ministerie tegenover de Volkskrant weten dat het de beveiligingsupdate voor Citrix NetScaler had geïnstalleerd, maar het 'reden om aan te nemen' had dat voor de uitrol van de patch al misbruik van het lek was gemaakt. Om verder misbruik te voorkomen besloot de organisatie alle systemen van het internet los te koppelen.

Moonen liet verder tijdens de toespraak weten dat het melding van een mogelijk datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gedaan. Daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie. De IVOM-directeur meldde dat het OM vorige week woensdagavond op basis van een gerichte scan door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de kwetsbaarheid werd ingelicht. Op dat moment was de update al geïnstalleerd. Het vervolgonderzoek zou vervolgens te lang hebben geduurd. Op donderdagavond werd besloten de systemen los te koppelen.

Het interne onderzoek dat daarop werd uitgevoerd heeft inmiddels aangetoond dat de systemen inderdaad zijn gecompromitteerd. Het opschonen van alle systemen en opnieuw weer online brengen kan weken duren, aldus Moonen. Het OM telt vijftienhonderd servers. "Dat is ook de aanleiding dat we gisteren hebben gecommuniceerd dat dit echt nog weken gaat duren." In een reactie tegenover NRC laat het Openbaar Ministerie weten dat het betreurt dat informatie over een interne bijeenkomst naar de media wordt gelekt.