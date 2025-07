Brave gaat maken van screenshots door Microsoft Recall blokkeren

Brave gaat het maken van screenshots door Microsoft Recall standaard blokkeren. Dat heeft de browserontwikkelaar aangekondigd. "We denken dat het zeer belangrijk is dat je browse-activiteit via Brave niet per ongeluk in een persistent database belandt, wat met name rijp is voor misbruik in zeer privacygevoelige zaken, zoals partnergeweld", aldus Brave.

Recall is een nieuwe en omstreden 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'. Experts gebruikten de term keylogger en privacynachtmerrie. Oorspronkelijk zou Recall standaard zijn ingeschakeld, maar vanwege de felle kritiek besloot Microsoft voor een opt-in te kiezen en aanvullende beveiligings- en privacymaatregelen toe te voegen.

Microsoft is van plan om Recall binnenkort onder meer gebruikers van Windows 11 ui te rollen. Op dit moment bevindt de feature zich nog in de "preview channel" van Windows 11. Brave merkt op dat het privacy belangrijk vindt en daarom Recall standaard in alle browser-tabs zal uitschakelen. Gebruikers kunnen Recall via een optie wel zelf weer inschakelen. Volgens Brave is het de enige grote browser die Recall standaard in alle browser-tabs blokkeert. Het blokkeren zal vanaf Brave 1.81 standaard plaatsvinden. Eerder liet ook chatapp Signal weten dat het Recall standaard op Windows 11 blokkeert.