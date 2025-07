Proton lanceert AI-chatbot: 'geen logs en geen training met gebruikersdata'

Proton heeft vandaag een eigen AI-chatbot gelanceerd waarbij het bedrijf zegt dat er geen logs van gesprekken worden bewaard en de AI niet met data van gebruikers wordt getraind. Volgens Proton biedt AI allerlei kansen, maar opent het ook de deur voor nieuwe manieren om data van mensen te verzamelen. "Honderden miljoenen mensen maken gebruik van AI-tools, en delen zonder dat ze dit beseffen gevoelige informatie die veel intiemer is dan zoek- op browsegeschiedenis", aldus Proton. Met chatbot Lumo wil het bedrijf dit naar eigen zeggen veranderen.

Lumo bewaart geen logs van gesprekken en door gebruikers opgeslagen chats zijn alleen op hun apparaat te ontsleutelen, aldus de uitleg van Proton. Verder claimt het bedrijf dat het geen data met derde partijen kan delen omdat het hier niet over beschikt. Gesprekken van gebruikers of andere invoer wordt niet gebruikt om het achterliggende large language model te trainen. Lumo is gebaseerd op open source large language modellen (Mistral’s Nemo, Mistral Small 3, Nvidia’s OpenHands 32B en het OLMO 2 32B model van het Allen Institute voor AI).

De chatbot draait in de Europese datacenters van Proton. "Dit geeft je veel meer transparantie in de manier waarop Lumo werkt dan andere grote AI-assistenten", aldus het bedrijf. Daarnaast biedt Europa "robuustere privacybescherming" dan Amerikaanse jurisdictie, laat Proton verder weten. Lumo is beschikbaar als gratis optie met beperkte features en gebruik, en een betaalde optie voor 12,99 euro per maand. Naast de webversie is Lumo ook beschikbaar als app voor Android en iOS.