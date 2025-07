Kritiek lek in Sophos Firewall maakt remote code execution mogelijk

Twee kritieke kwetsbaarheden in de Sophos Firewall maken remote code execution door een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk. Sophos heeft hotfixes uitgebracht om de problemen (CVE-2025-6704 en CVE-2025-7624) te verhelpen. CVE-2025-6704 betreft een probleem in de Secure PDF eXchange (SPX) feature waardoor een remote aanvaller willekeurige bestanden naar de firewall kan schrijven.

Volgens Sophos moet een specifieke configuratie van SPX zijn ingeschakeld en de firewall in High Availability (HA) mode draaien. Het securitybedrijf stelt dat 0,05 procent van de Sophos Firewalls aan deze voorwaarden voldoet en door het probleem wordt geraakt. Het tweede kritieke probleem (CVE-2025-7624) is een SQL injection kwetsbaarheid in de legacy SMTP proxy. Wederom zijn verschillende voorwaarden vereist voordat misbruik mogelijk is, aldus Sophos, dat stelt dat dit probleem 0,73 procent van de firewalls raakt. Om hoeveel firewalls het gaat is niet bekendgemaakt.

De impact van beide kritieke kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Sophos merkt op dat klanten geen actie hoeven te ondernemen als ze het automatisch installeren van hotfixes toestaan, wat standaard het geval is. Verder laat het securitybedrijf weten dat het niet met misbruik van de problemen bekend is. De kwetsbaarheden werden door externe onderzoekers aan Sophos gerapporteerd.