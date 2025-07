Minister geeft nog geen uitsluitsel over misbruik systemen Openbaar Ministerie

Demissionair minister Van Weel van Justitie heeft nog geen uitsluitsel gegeven of er misbruik van systemen van het Openbaar Ministerie (OM) heeft plaatsgevonden. Dinsdag zou de ict-organisatie van het OM hebben bevestigd dat er op de systemen is ingebroken, zo meldde NRC gisterenochtend op basis van een opgenomen interne toelichting.

Gisterenavond stuurde demissionair minister Van Weel, politiek verantwoordelijk voor het OM, een brief naar de Tweede Kamer. Daarin stelt de bewindsman dat het OM op dit moment onderzoek doet "om misbruik van de systemen te kunnen onderkennen of uit te kunnen sluiten." Van Weel voegt toe dat het onderzoek ingewikkeld is en tijd vergt, waardoor het OM mogelijk nog enkele weken (gedeeltelijk) offline blijft. Op dit moment is onduidelijk wanneer alle systemen weer operationeel zijn.

Verder laat de minister weten dat het offline halen van de systemen voor verstoringen in het werkproces van het OM zorgt. "Zo kunnen medewerkers van het OM voorlopig alleen inloggen op kantoorlocaties, zijn zij niet per mail bereikbaar en is sprake van een beperkte functionaliteit van de systemen. Ook heeft deze situatie impact op de strafrechtketen en betrokkenen bij de keten, wat ik ten zeerste betreur."

Afsluitend stelt Van Weel dat de ontwikkelingen bij het OM elkaar snel opvolgen en het van belang is dat de onderzoeken naar de situatie ongehinderd doorgang kunnen vinden. "Tegelijkertijd hecht ik eraan uw Kamer zo volledig mogelijk te informeren. Zodra er meer informatie bekend is die ik met uw Kamer kan delen, zal ik dat doen."