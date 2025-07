KPN verplicht 2-stapsverificatie in augustus voor alle klanten

Alle klanten van KPN zullen vanaf halverwege volgende maand verplicht op hun account moeten inloggen met 2-stapsverificatie, zo laat de telecomprovider aan Security.NL weten. Eerder deze week verstuurde KPN een e-mail naar klanten dat het 2-stapsverificatie verplicht gaat instellen, waar woensdag al over werd bericht. Er was echter nog geen tijdspad bekend. Security.NL vroeg KPN naar informatie over de uitrol.

De provider laat weten dat het 2-stapsverificatie vorige week maandag voor één procent van alle klanten verplicht heeft gesteld. Afgelopen maandag is dit naar vijf procent opgeschaald. "Komende dagen gaan we naar 25 procent en dan naar 100 honderd procent medio augustus", aldus een woordvoerder van KPN tegenover Security.NL. Op dit moment ondersteunt KPN alleen 2-stapsverificatie via SMS, waar de nodige kritiek op kwam. De provider liet daarop al weten dat het kijkt of het andere veilige alternatieve methodes kan toevoegen.

Inmiddels heeft KPN op het eigen forum meer details over het verplicht gebruik van 2-stapsverificatie gedeeld en het gebruik van SMS. "We begrijpen dat SMS niet voor iedereen ideaal is. Daarom onderzoeken we op dit moment alternatieve veilige methoden", aldus een medewerker. In een ander topic laat de provider weten dat het voorlopig voor 2-stapsverificatie via SMS kiest. "Omdat het gegevens en accounts beter beschermd dan in de huidige situatie. Wat er in de toekomst voor MFA-mogelijkheden bijkomen is nu nog niet duidelijk."