Google stopt eind volgende maand met url-verkorter goo.gl

Google stopt volgende maand met url-verkorter goog.gl waardoor tienduizenden verkorte links stoppen met werken. De 'Google URL Shortener' werd in 2009 gelanceerd om het eenvoudiger te maken links te delen, aldus het techbedrijf. Goo.gl-links werden echter ook bij phishingaanvallen gebruikt. In 2018 kondigde Google aan dat het met de dienst ging stoppen, omdat het internet 'drastisch was veranderd', van desktop-websites naar apps en mobiele apparaten. Daarnaast waren er sinds de lancering andere url-verkorters gekomen, zoals Bitly.

Google claimde dat de via goo.gl verkorte links steeds minder verkeer kregen. Het is al enige tijd niet meer mogelijk om via Goo.gl nieuwe verkorte links te maken. Het afgelopen jaar lieten al gemaakte verkorte links een waarschuwing zien dat er met de dienst wordt gestopt. Vanaf 25 augustus zullen de verkorte links een 404-foutmelding geven. In tienduizenden documenten, voornamelijk in de academische wereld, wordt echter nog gebruik van de verkorte links gemaakt, waardoor de achterliggende websites niet meer te vinden zijn. "Een daad van cultureel vandalisme", aldus een reactie op Hacker News. Google riep gebruikers eerder al op om naar een andere url-verkorter over te stappen.