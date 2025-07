Jitsi-lek laat aanvaller zonder toestemming met webcam meekijken

Een kwetsbaarheid in videoconferentieplatform Jitsi maakt het mogelijk voor aanvallers om zonder toestemming van gebruikers met de webcam mee te kijken en met de microfoon mee te luisteren. In eerste instantie stelde Jitsi dat het om een feature ging, maar is daar nu toch op teruggekomen. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van Jitsi. Het is mogelijk om de videoconferentiesoftware zelf te hosten of van Jitsi's publieke dienst gebruik te maken.

Het privacyprobleem doet zich voor wanneer een gebruiker eerder een publieke Jitsi-meeting heeft bezocht en daarbij toestemming gaf dat het platform zijn camera en microfoon mag benaderen. Deze eerder gegeven toestemming is vervolgens door een aanvaller te misbruiken als hij een gebruiker een gecompromitteerde of malafide website laat bezoeken. Daarbij zal de 'meeting' van de aanvaller in de achtergrond draaien en de webcam en microfoon van de gebruiker kunnen benaderen.

De onderzoeker die het probleem ontdekte rapporteerde dit op 17 juni aan Jitsi. Dezelfde dag lieten de ontwikkelaars weten dat het om een feature ging. Vervolgens vroeg de onderzoeker of hij zijn bevindingen openbaar mocht maken, maar kreeg geen reactie. Daarop besloot hij deze week zijn bevindingen te delen. Dit zorgde voor de nodige kritiek op Jitsi. Op Hacker News laat een Jitsi-ontwikkelaar weten dat er inderdaad een fout is gemaakt bij het beoordelen van deze bugmelding en er aan een oplossing wordt gewerkt.