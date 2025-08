'Ruim 800 SharePoint-servers missen update voor actief aangevallen lek'

Ruim achthonderd Microsoft SharePoint-servers die vanaf internet toegankelijk zijn, waarvan 24 in Nederland, missen een beveiligingsupdate voor een actief aangevallen kwetsbaarheid. Dat stelt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Een update voor het beveiligingslek (CVE-2025-53770) is sinds 20 juli beschikbaar voor SharePoint Server 2019 en SharePoint Server Subscription Edition. De patch voor SharePoint Server 2016 volgde op 21 juli.

De kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om code op kwetsbare SharePoint-servers uit te voeren. Aanvallers maken gebruik van de kwetsbaarheid voor het installeren van een webshell, om zo toegang tot de gecompromitteerde server te behouden, ook als organisaties daarna de update installeren. Via de webshell kunnen verdere aanvallen worden uitgevoerd. Het SharePoint-lek is volgens Microsoft onder andere bij spionage- en ransomware-aanvallen ingezet.

Hoewel een update al bijna twee weken beschikbaar is, zijn er volgens The Shadowserver Foundation op internet 840 SharePoint-servers te vinden die nog altijd kwetsbaar zijn. Daarvan zijn er zeker twintig gecompromitteerd met een webshell. The Shadowserver Foundation is een stichting die geregeld onderzoek naar online kwetsbare systemen doet. Eerder deze week liet securitybedrijf Eye Security weten dat bij de aanval zo'n vierhonderd SharePoint-servers zijn gecompromitteerd, van 145 organisaties wereldwijd.