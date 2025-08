Ruim 100.000 ChatGPT-gesprekken geïndexeerd door Internet Archive

Ruim 100.000 gesprekken die mensen met ChatGPT voerden zijn via Archive.org te vinden, zo ontdekte onderzoeksjournalist Henk van Ess van Digital Digging. De gesprekken werden via een feature van ChatGPT door zoekmachines geïndexeerd. OpenAI heeft deze feature inmiddels verwijderd en vijftigduizend geïndexeerde gesprekken bij Google laten verwijderen, maar meer dan 100.000 ChatGPT-gesprekken zijn nog via Archive.org te vinden.

De chatbot biedt gebruikers de optie om een chat te delen, waarbij er een link wordt gecreëerd. Deze link, die naar het gehouden gesprek wijst, kan de gebruiker naar iemand sturen of voor zichzelf bewaren. Wanneer een link was aangemaakt verscheen onder de link ook een checkbox met de tekst "Make this chat discoverable". In kleinere grijze letters stond daaronder dat het gesprek in 'web searches' kon worden weergegeven. Tal van gebruikers selecteerden deze optie.

Fast Company meldde vorige week dat hierdoor duizenden gesprekken via Google Search te vinden waren. In sommige van de gesprekken werden zeer persoonlijke details gedeeld. Volgens Simon Willison, medeoprichter van het webframework Django, zijn er verschillende dingen mis met het venster dat ChatGPT-gebruikers kregen te zien. Het eerste probleem was de woordkeuze. "Discoverable" is geen algemeen bekende term, aldus Willison. "Het is insider jargon". Gebruikers zouden dan ook over allerlei kennis moeten beschikken om te begrijpen wat de optie precies doet.

"ChatGTP heeft meer dan een miljard gebruikers nu. Dat houdt in dat er een grote variëteit aan technische expertise onder deze gebruikers is", merkt de Django-ontwikkelaar op. Hij stelt dat er niet zomaar van kan worden uitgegaan dat iedereen de gevolgen van de checkbox begrijpt. Daarnaast lezen gebruikers niet, gaat Willison verder. "Wanneer mensen een applicatie gebruiken zoeken ze altijd naar het absoluut kortste pad om hun doel te bereiken. Elk dialoogvenster of vraag die verschijnt is iets om zo snel mogelijk over te slaan." Daarnaast slaat de feature volgens Willison nergens op, aangezien de meeste mensen die hun chats met anderen willen delen niet denken om die ook via Google voor iedereen op internet beschikbaar te maken.

Archive.org

Onderzoeksjournalist Henk van Ess ontdekte allerlei gevoelige zaken in de geïndexeerde chatgesprekken. Nadat hij hierover had bericht liet OpenAI bijna vijftigduizend geïndexeerde gesprekken door Google uit de zoekresultaten van de zoekmachine verwijderen. Van Ess ontdekte vervolgens dat 110.000 ChatGPT-gesprekken via Archive.org te vinden, ook bekend als de Wayback Machine. Archive.org indexeert allerlei websites en webpagina's.

Volgens Van Ess heeft OpenAI de meest basale regel van het internet vergeten, namelijk dat niets echt weg is. Het Internet Archive liet tegenover de journalist weten dat het nog geen verzoek van OpenAI had ontvangen om de geïndexeerde ChatGPT-gesprekken te verwijderen. Internet Archive heeft beleid om links op verzoek van rechtenhouders te verwijderen. "Aangezien gebruikers deze chats vrijwillig hebben gedeeld is de vraag wie de rechtenhouders zijn?", stelt Van Ess de vraag.