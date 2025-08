EFF: leeftijdsverificatie helpt niet om kinderen op internet te beschermen

Leeftijdsverificatie zoals de Britse overheid voor allerlei websites verplicht heeft gesteld helpt niet om kinderen op internet te beschermen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Sinds een aantal dagen moeten allerlei websites en apps de leeftijd van hun gebruikers op "zeer effectieve wijze" controleren en voorkomen dat minderjarige gebruikers "schadelijke content" te zien krijgen.

"De verandering houdt in dat risicovolle sites en apps, groot en klein, zeer effectieve 'age gating' methodes moeten toepassen om te identificeren welke gebruikers kinderen zijn", aldus de Britse telecomtoezichthouder Ofcom. Vervolgens moet worden voorkomen dat kinderen de schadelijke content te zien krijgen. De EFF merkt op dat de verplichting geldt voor onder andere socialmediasites, zoekmachines, muziekdiensten en aanbieders van pornografische content.

Voor de leeftijdscontrole kunnen websites verschillende methodes gebruiken, zoals het uploaden van een identiteitsbewijs, leeftijdsschatting door middel van een geüploade selfie, het uitvoeren van een creditcarcheck, het opvragen van bankgegevens of het laten analyseren van een e-mailadres om zo te zien bij welke diensten die is gebruikt. Reddit, Bluesky, Discord en X hebben inmiddels leeftijdscontroles geïntroduceerd, alsmede websites zoals Pornhub en YouPorn. Muziekdienst Spotify verplicht dat gebruikers een gezichtsscan ondergaan.

Volgens de EFF gaat het hier om een misplaatste aanpak om kinderen op internet te beschermen. Daarnaast stelt het dat de Britse aanpak laat zien dat er geen effectieve methode voor leeftijdsverificatie is. "Het is tijd dat politici dat serieus nemen", aldus de burgerrechtenbeweging. "De Online Safety Act is een bedreiging voor de privacy van gebruikers, beperkt de vrije meningsuiting, stelt gebruikers via gezichtscontroles bloot aan algoritmische discriminatie en zorgt ervoor dat mensen mensen zonder een eigen apparaat of vorm van identiteitsbewijs van het internet worden uitgezonderd."

De EFF voegt toe dat Britse internetgebruikers ook helemaal niets met leeftijdsverificatie te maken willen hebben. Zo is er een sterke stijging van het gebruik van vpn-applicaties en is een petitie om de Online Safety Act in te trekken bijna een half miljoen keer ondertekend. "Het internet moet een plek blijven waar alle stemmen worden gehoord, vrij van discriminatie en censuur door overheidsinstanties", besluit de EFF.