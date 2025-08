Openbaar Ministerie bevestigt inbraak op Citrix-systemen

Het artikel over de Citrix-inbraak bij het Openbaar Ministerie (OM) schetst een verontrustend, maar helaas niet uniek beeld van gebrekkige digitale paraatheid binnen een cruciale overheidsinstantie. Dat het OM pas weken na de inbraak publiekelijk bevestigt dat systemen daadwerkelijk zijn gecompromitteerd, roept serieuze vragen op over transparantie, crisiscommunicatie en verantwoordelijkheid richting de samenleving.



Allereerst is de late publieke erkenning zorgwekkend. In een tijd waarin cyberdreigingen voor vitale infrastructuur toenemen, mag van een overheidsinstantie verwacht worden dat zij helder, snel en volledig communiceert bij digitale incidenten. Het feit dat interne bevestigingen al eerder waren uitgelekt via media zoals NRC, maakt het gebrek aan een tijdige officiële verklaring des te kwalijker. Dit tast het vertrouwen aan in de bestuurlijke betrouwbaarheid van het OM.



Ten tweede getuigt het gebrek aan detail over de gebruikte kwetsbaarheden en het aantal getroffen systemen van een defensieve houding die niet past bij de huidige eisen aan cyberverantwoording. Juist door open te zijn over de aard van de aanval en de geleerde lessen, kan het OM bijdragen aan de collectieve weerbaarheid van de publieke sector. Nu blijft onduidelijk hoe ernstig de situatie werkelijk is, en of er adequate structurele maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.



Bovendien is het frappant dat de gevolgen voor ketenpartners, waaronder advocaten en cliënten, slechts zijdelings worden genoemd. De onderbreking van juridische processen en communicatie is geen detail, maar raakt aan het recht op een eerlijk proces. De digitale kwetsbaarheid van het OM heeft daarmee directe maatschappelijke gevolgen, en de impact hiervan had sterker uitgelicht moeten worden in zowel de berichtgeving als de eigen communicatie van het OM.



Tot slot ontbreekt het in de verklaring van het OM aan enige vorm van reflectie of verantwoordelijkheid. Er wordt nauwelijks gerept over hoe het zover heeft kunnen komen, of welke structurele tekortkomingen in beveiliging hieraan hebben bijgedragen. De vage verwijzing naar een lopend strafrechtelijk onderzoek werkt eerder verhullend dan geruststellend.



Dit incident legt niet alleen een technische kwetsbaarheid bloot, maar ook een bestuurlijke en communicatieve. Als het OM werkelijk lessen wil trekken uit deze crisis, begint dat met volledige openheid, zichtbare verbetering van de digitale infrastructuur, en het erkennen van de maatschappelijke gevolgen van het eigen falen. Alles minder dan dat is onvoldoende.