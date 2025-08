Google dicht actief aangevallen kwetsbaarheden in Androidtelefoons

Google heeft updates voor Android uitgebracht waarmee twee actief aangevallen kwetsbaarheden worden verholpen, alsmede een kritiek beveiligingslek dat remote code execution zonder enige interactie van gebruikers mogelijk maakt. Gebruikers worden opgeroepen om de Android-updates te installeren.

Google hanteert een maandelijkse patchcyclus waarbij het updates voor Androidlekken uitbrengt. Vorige maand kwam het techbedrijf voor het eerst in tien jaar niet met beveiligingsupdates. Tijdens de patchronde van augustus zijn in totaal zes kwetsbaarheden gepatcht, waarvan er twee als kritiek zijn bestempeld. Twee van de zes kwetsbaarheden zijn actief gebruikt bij aanvallen voordat een update beschikbaar was.

De eerste kritieke kwetsbaarheid (CVE-2025-48530) bevindt zich in het Android Framework van Android versie 16. Google stelt dat dit lek, "in combinatie met andere bugs", een remote aanvaller code op Androidtelefoons laat uitvoeren zonder dat er enige interactie van gebruikers is vereist. Verdere details, zoals met welke bugs het lek gecombineerd zou moeten worden, geeft Google niet.

Qualcomm

Chipfabrikant Qualcomm waarschuwde in juni voor drie actief misbruikte kwetsbaarheden in de Adreno Graphics Processing Unit (GPU) driver van 75 chipsets waar Androidtelefoons gebruik van maken. De beveiligingslekken kunnen tot memory corruption leiden wat het uitvoeren van code mogelijk maakt. Een aanvaller moet al toegang tot de telefoon hebben om misbruik van de kwetsbaarheden te kunnen maken. Voor een aanval op afstand zouden de lekken dan ook met een ander beveiligingslek of malafide app moeten worden gecombineerd.

Twee van deze beveiligingslekken zijn nu door Google in Android verholpen. Het gaat om CVE-2025-21479 en CVE-2025-27038. De eerstgenoemde kwetsbaarheid is als kritiek beoordeeld. CVE-2025-27038 heeft een lagere impact. Voor het derde beveiligingslek (CVE-2025-21480) waarvoor Qualcomm waarschuwde heeft Google nog geen update beschikbaar gemaakt. De drie misbruikte kwetsbaarheden werden door de Google Threat Analysis Group gevonden en aan Qualcomm gerapporteerd. De Threat Analysis Group houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers. Details over het misbruik van de drie lekken zijn niet door Qualcomm of Google gegeven.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de augustus-updates ontvangen zullen '2025-08-01' of '2025-08-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van augustus aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 13, 14, 15 en 16

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.