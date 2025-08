Proton verhelpt Authenticator-bug waardoor TOTP secrets werden gelogd

Dit incident rond de Proton Authenticator-app laat zien hoe zelfs goed aangeschreven beveiligingsgerichte bedrijven als Proton niet immuun zijn voor kwetsbaarheden, met name in de cruciale opstartfase van een nieuw product. Het loggen van TOTP-secrets in plaintext op iOS is technisch gezien een ernstig probleem, zeker gezien de gevoeligheid van deze gegevens binnen het 2FA-ecosysteem. Dat een dergelijke fout de release heeft gehaald, roept vragen op over de kwaliteit en reikwijdte van de pre-release audits, vooral in een context waarin gebruikers Proton juist vertrouwen vanwege hun focus op privacy en security-by-design.



Tegelijk is het positief dat Proton snel en transparant heeft gereageerd, de fout publiekelijk heeft erkend, en de bug in versie 1.1.1 heeft verholpen. De nuance die het bedrijf aanbrengt – dat logs lokaal blijven, niet naar servers worden verstuurd, en dat TOTP-secrets sowieso exporteerbaar zijn – klopt technisch gezien, maar verandert niets aan het feit dat het loggen van secrets in plaintext in strijd is met de beveiligingsprincipes die je mag verwachten van een 2FA-app.



De verwijdering van de Reddit-post door een moderator is ook een opvallend element. Het illustreert hoe kwetsbaarheden in open platforms soms ondersneeuwen in moderatiebeleid, terwijl ze in werkelijkheid juist publiek debat en transparantie verdienen.



De opmerking dat encryptie "geen bescherming biedt tegen gecompromitteerde apparaten" is technisch juist, maar voelt in deze context wat als een afleidingsmanoeuvre: het loggen van secrets is immers een fout van de app, niet van de gebruiker of diens apparaatbeveiliging. Het is terecht dat Proton dit probleem niet wegpraat, maar het had sterker gestaan als de oorzaak en de toekomstige preventie daarvan explicieter benoemd waren.



In de kern blijft het een zorgwekkende herinnering aan hoe belangrijk het is dat ook beveiligingsapps zelf onderworpen worden aan rigoureuze code-audits – zeker wanneer ze nieuwe functionaliteit introduceren zoals cross-device synchronisatie.