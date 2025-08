Trend Micro waarschuwt voor actief misbruik van Apex One-lek

Antivirusbedrijf Trend Micro waarschuwt klanten voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in endpoint security platform Apex One en heeft een tijdelijke oplossing uitgebracht om organisaties te beschermen. Het beveiligingslek (CVE-2025-54948) bevindt zich in de Apex One management console, waarmee organisaties de beveiligingssoftware van Trend Micro in hun netwerk kunnen beheren.

CVE-2025-54948 maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde remote aanvaller om malware naar kwetsbare systemen te uploaden en willekeurige commando's uit te voeren. De impact van het command injection-lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.4. Trend Micro merkt op dat een aanvaller toegang tot de management console moet hebben om er misbruik van te kunnen maken. Organisaties die de console vanaf het internet toegankelijk hebben wordt aangeraden het ip-adres af te schermen.

Naast CVE-2025-54948 heeft Trend Micro ook een identieke kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-54987, verholpen. De verschillen hebben volgens het securitybedrijf met de onderliggende CPU-architectuur te maken. Verdere details over de aanvallen, zoals aangevallen organisaties of sinds wanneer die plaatsvinden, zijn niet gegeven. Als oplossing biedt Trend Micro voor Apex One On Premise (2019) een "FixTool" aan. Het bedrijf noemt dit een kortetermijnoplossing. Klanten worden opgeroepen die zo snel mogelijk uit te rollen. Voor Apex One as a Service en Trend Vision One zijn op 31 juli al updates aan de backend doorgevoerd.