DNB: privacy belangrijke reden om met contant geld te betalen

Privacy is een belangrijke reden om met contant geld te betalen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB). "Consumenten willen zelf kunnen bepalen hoe ze betalen. Ze willen ook niet dat iemand van een bank kan zien waar ze voor betalen. Het recht van privacy staat hoog in het vaandel", laat DNB-woordvoerder Esther van den Kommer tegenover Omroep Zeeland weten. Daarnaast speelt contant geld ook een belangrijke rol als terugvaloptie, aldus de woordvoerder.

DNB kwam een aantal weken geleden met onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders het belangrijk vinden dat er contant kan worden betaald. Een deel van de deelnemers aan het onderzoek noemt gewaarborgde privacy/anonimiteit bij contante betalingen als reden waarom ze verwachten over vijf jaar meer met cash te betalen. De meest genoemde redenen waren meer overzicht bij cashbetalingen en het beter onder controle houden van uitgaven.

"Wij houden toezicht op de banken en letten op het betalingsverkeer. Daarin is het gebruik van contant geld heel belangrijk. Niet iedereen kan mee met de digitale wereld waarin we zitten, maar ze moeten wel kunnen betalen. Voor hen is contant geld heel belangrijk. Een derde van de mensen geeft aan sowieso niet zonder contant geld te kunnen", merkt Van den Kommer op.

Acceptatieplicht contant geld

In juni nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen aan, waaronder een amendement dat het accepteren van contant geld tot maximaal 3.000 euro verplicht. De acceptatieverplichting gaat gelden voor publiek toegankelijke locaties of instellingen die producten of diensten aan particulieren aanbieden. "De regering krijgt de mogelijkheid om met AMvB’s uitzonderingen op deze acceptatieplicht in te stellen per sector, indien afdoende wordt onderbouwd dat dit voor de uitvoering of de veiligheid noodzakelijk is", zo laat Betaalvereniging Nederland weten, een brancheorganisatie voor banken en betaaldienstverleners.

De brancheorganisatie stelt dat de acceptatieplicht pas in werking treedt nadat de uitzonderingsbesluit(en) zijn vastgesteld. Iets dat demissionair minister Heinen van Financiën vorig jaar al aankondigde. "Naar verwachting duurt het opstellen van dit besluit langer dan een jaar, tot in 2026", aldus Betaalvereniging Nederland. Volgens DNB accepteerde vorig jaar meer dan 95 procent van de toonbankinstellingen contant geld. Het zijn vooral apotheken, bioscopen en parkeerlocaties die cash weigeren.