Dashlane stopt binnenkort met gratis versie van wachtwoordmanager

Dashlane stopt binnenkort met de gratis cloudgebaseerde wachtwoordmanager die het biedt, zo laat het bedrijf in een blogposting en via X weten. Gebruikers zijn nu automatisch overgezet naar de betaalde versie die tot 16 september gratis is te proberen. Opgeslagen wachtwoorden en andere inloggegevens zijn vanaf die datum niet meer te wijzigen, kopiëren of te bekijken. Alleen de exportfunctie zal dan nog werken.

Dashlane adviseert gebruikers die toegang tot hun data willen behouden om naar een betaald abonnement over te stappen of anders hun inloggegevens te exporteren, zodat ze in een andere wachtwoordmanager zijn te gebruiken. Volgens Dashlane zorgt het stopzetten van de gratis versie ervoor dat het bedrijf zich kan richten op het ontwikkelen van "advanced security features" om de data van klanten te beschermen. Verdere details omtrent de beslissing zijn niet gegeven.