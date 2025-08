Dialysegigant DaVita lekte data 1 miljoen patiënten bij ransomware-aanval

DaVita heeft het weer eens bewezen: niets brengt patiënten dichter bij elkaar dan het gezamenlijk delen van persoonlijke gegevens… met criminelen. Namen, geboortedata, social-securitynummers, medische dossiers — het is bijna een compleet startpakket voor identiteitsfraude, gratis en voor niets.



In Oregon alleen al zijn 915.000 mensen geraakt. Dat is geen datalek meer, dat is een bevolkingsregistratie 2.0, maar dan beheerd door mensen die ransomware blijkbaar verwarren met een software-update.



De aanvaller had bijna drie weken lang toegang tot de servers. Drie. Weken. Dat is genoeg tijd om een vakantie te plannen, een boek te schrijven, én alsnog alle gegevens te kopiëren. Maar geen paniek: getroffen patiënten krijgen nu gratis toegang tot diensten tegen identiteitsfraude. Een beetje alsof je na een brand in je huis een gratis brandblusser krijgt — fijn, maar je bent nog steeds je bankpas kwijt.