Finse overheid wil dat burgers besmette Android-apparaten offline halen

Ah, de moderne versie van het kinderfeestje “verrassing in je cadeau” blijkt dus een Android-tv-box met ingebouwde Badbox 2.0. Alleen is de verrassing hier geen chocolaatje, maar een crimineel botnet in de firmware.



Technisch gezien is dit een perfect voorbeeld van supply chain compromise op instapniveau: de aanval zit al in de fabriek ingebouwd, waardoor antivirussoftware evenveel effect heeft als een paraplu bij een onderwaterwandeling. Firmware-malware verwijderen zonder de hele chip te herschrijven? Vergeet het maar. Het advies van het NCSC-FI om het apparaat naar de e-wastebak te brengen is dan ook niet cynisch, maar gewoon de digitale versie van “gooi die melk weg, er zit een muis in”.



Het zorgwekkende punt: dit is geen incident met één malafide leverancier, maar een structureel gebrek aan secure manufacturing en kwaliteitscontrole in bepaalde productielijnen. Als een fabrikant geen secure boot, signed firmware en onafhankelijke security-audits implementeert, kan letterlijk elke schakel in de keten “extra features” toevoegen — of dat nu malware is of een vrolijke Chinese popmuziekapp die onverklaarbaar veel netwerkverkeer veroorzaakt.



Maar goed, voor consumenten is dit wederom het bewijs dat “goedkoop” vaak een verborgen abonnementsmodel heeft: jij betaalt weinig, maar je tv-box betaalt terug in gigabytes aan gestolen data en DDoS-verkeer.