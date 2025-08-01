SP-verkiezingsprogramma: dns-blokkades, chatcontrole en leeftijdsverificatie

De SP heeft vandaag het verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin het onder andere pleit voor dns-blokkades van websites en online leeftijdsverificatie en het tegengaan van chatcontrole. Ook wil de partij een ministerie van Digitale Zaken, recht op een offline leven en een verbod op gerichte advertenties. Het verkiezingsprogramma kijkt als het om digitalisering gaat vooral naar de impact hiervan op de samenleving en hoe de overheid hiermee zou moeten omgaan (pdf).

"De overheid is altijd een mens. In het contact met je overheid krijg je het recht om een mens te spreken over jouw zaak en word je nooit overgeleverd aan een digitaal systeem of algoritmische besluitvorming", laat het programma weten. Daarin staat ook dat iedereen het recht heeft om ook offline te kunnen leven, en de overheid dat mogelijk moet maken. "Wanneer de overheid digitaliseert, blijft er een niet-digitaal alternatief over voor wie niet kan of wil meegaan in digitalisering."

Wanneer de overheid digitaliseert wil de SP dat er wordt ingezet op digitale autonomie. "In grote mate is de Nederlandse overheid afhankelijk van Amerikaanse digitale producten, clouddiensten en datacentra. We moeten investeren in alternatieven in Nederland en Europa, zodat we de afhankelijkheid van de VS kunnen verminderen." De partij wil dat overheden zo veel mogelijk gebruik gaan maken van open source en ervoor zorgen dat hun systemen leverancier onafhankelijk zijn. Verder moet software voor de overheid zo veel mogelijk intern worden ontwikkeld en wil de partij een ministerie van Digitale Zaken dat de digitalisering zowel binnen de overheid als daarbuiten in goede banen moet gaan leiden.

Social media en leeftijdsverificatie

De SP wil ook dat de overheid het gebruik van social media door kinderen waar mogelijk beperkt. "We verbieden sociale media voor kinderen onder de vijftien jaar. Leeftijdsverificatie moet plaatsvinden zonder opslag van persoonsgegevens, zodat de privacy gewaarborgd blijft." Burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat leeftijdsverificatie een bedreiging voor de privacy van internetgebruikers vormt. Daarnaast pleit de partij ervoor om illegale sites en sites met schadelijke beelden en informatie van mensen door middel van dns-blokkades offline te halen.

Tegen chatcontrole

In het partijprogramma wordt ook gesproken over chatcontrole, het plan van de Europese Commissie om chatberichten van burgers op ongewenste inhoud te controleren. De SP is hier tegen. "Om dat te kunnen doen, moeten de apps eerst je berichten ontsleutelen, waardoor je privégesprekken niet meer écht privé zijn. We zijn tegen het EU-voornemen om chatcontrole verplicht te stellen. Dit zal de vertrouwelijkheid van communicatie ondermijnen." Onlangs werd bekend dat een meerderheid van de EU-landen voorstander van het plan is.

De partij vindt ook dat mensen niet bang hoeven te zijn dat er ongevraagd gegevens over hen worden verzameld. "Als er geen concrete verdenking tegen iemand bestaat, mogen er geen gegevens binnengeharkt worden. Ook de AIVD heeft geen vrijbrief om massaal gegevens van burgers te verzamelen. Het doorzoeken van massa’s gegevens van onschuldige burgers is niet effectief voor de bestrijding van terreur en zulke sleepnetten laten we dus niet meer toe."

Verdienmodel Big Tech aanpakken

De SP wil ook de Autoriteit Persoonsgegevens versterken om misstanden op het gebied van privacy aan te pakken. "Consumenten krijgen bij het gebruik van ‘gratis’ diensten (waarbij ze betalen met data, zoals op sociale media) dezelfde bescherming als wanneer ze zouden betalen met geld." In het programma staat verder dat het verdienmodel van sociale media en Big Tech aan banden moet worden gelegd. "Het is tijd voor een internet waarin de mens centraal staat, niet het algoritme en de winst. Daar moet een grote aanpak voorkomen, met als eerste kleine stappen een wettelijk verbod op gepersonaliseerde advertenties, advertentieveilingen en de grootschalige dataverzameling en handel."