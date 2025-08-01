Nieuws
image

SP-verkiezingsprogramma: dns-blokkades, chatcontrole en leeftijdsverificatie

donderdag 7 augustus 2025, 13:24 door Redactie, 17 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:38

De SP heeft vandaag het verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin het onder andere pleit voor dns-blokkades van websites en online leeftijdsverificatie en het tegengaan van chatcontrole. Ook wil de partij een ministerie van Digitale Zaken, recht op een offline leven en een verbod op gerichte advertenties. Het verkiezingsprogramma kijkt als het om digitalisering gaat vooral naar de impact hiervan op de samenleving en hoe de overheid hiermee zou moeten omgaan (pdf).

"De overheid is altijd een mens. In het contact met je overheid krijg je het recht om een mens te spreken over jouw zaak en word je nooit overgeleverd aan een digitaal systeem of algoritmische besluitvorming", laat het programma weten. Daarin staat ook dat iedereen het recht heeft om ook offline te kunnen leven, en de overheid dat mogelijk moet maken. "Wanneer de overheid digitaliseert, blijft er een niet-digitaal alternatief over voor wie niet kan of wil meegaan in digitalisering."

Wanneer de overheid digitaliseert wil de SP dat er wordt ingezet op digitale autonomie. "In grote mate is de Nederlandse overheid afhankelijk van Amerikaanse digitale producten, clouddiensten en datacentra. We moeten investeren in alternatieven in Nederland en Europa, zodat we de afhankelijkheid van de VS kunnen verminderen." De partij wil dat overheden zo veel mogelijk gebruik gaan maken van open source en ervoor zorgen dat hun systemen leverancier onafhankelijk zijn. Verder moet software voor de overheid zo veel mogelijk intern worden ontwikkeld en wil de partij een ministerie van Digitale Zaken dat de digitalisering zowel binnen de overheid als daarbuiten in goede banen moet gaan leiden.

Social media en leeftijdsverificatie

De SP wil ook dat de overheid het gebruik van social media door kinderen waar mogelijk beperkt. "We verbieden sociale media voor kinderen onder de vijftien jaar. Leeftijdsverificatie moet plaatsvinden zonder opslag van persoonsgegevens, zodat de privacy gewaarborgd blijft." Burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat leeftijdsverificatie een bedreiging voor de privacy van internetgebruikers vormt. Daarnaast pleit de partij ervoor om illegale sites en sites met schadelijke beelden en informatie van mensen door middel van dns-blokkades offline te halen.

Tegen chatcontrole

In het partijprogramma wordt ook gesproken over chatcontrole, het plan van de Europese Commissie om chatberichten van burgers op ongewenste inhoud te controleren. De SP is hier tegen. "Om dat te kunnen doen, moeten de apps eerst je berichten ontsleutelen, waardoor je privégesprekken niet meer écht privé zijn. We zijn tegen het EU-voornemen om chatcontrole verplicht te stellen. Dit zal de vertrouwelijkheid van communicatie ondermijnen." Onlangs werd bekend dat een meerderheid van de EU-landen voorstander van het plan is.

De partij vindt ook dat mensen niet bang hoeven te zijn dat er ongevraagd gegevens over hen worden verzameld. "Als er geen concrete verdenking tegen iemand bestaat, mogen er geen gegevens binnengeharkt worden. Ook de AIVD heeft geen vrijbrief om massaal gegevens van burgers te verzamelen. Het doorzoeken van massa’s gegevens van onschuldige burgers is niet effectief voor de bestrijding van terreur en zulke sleepnetten laten we dus niet meer toe."

Verdienmodel Big Tech aanpakken

De SP wil ook de Autoriteit Persoonsgegevens versterken om misstanden op het gebied van privacy aan te pakken. "Consumenten krijgen bij het gebruik van ‘gratis’ diensten (waarbij ze betalen met data, zoals op sociale media) dezelfde bescherming als wanneer ze zouden betalen met geld." In het programma staat verder dat het verdienmodel van sociale media en Big Tech aan banden moet worden gelegd. "Het is tijd voor een internet waarin de mens centraal staat, niet het algoritme en de winst. Daar moet een grote aanpak voorkomen, met als eerste kleine stappen een wettelijk verbod op gepersonaliseerde advertenties, advertentieveilingen en de grootschalige dataverzameling en handel."

Reacties (17)
Reageer met quote
Vandaag, 13:29 door Anoniem
Het wordt straks allemaal inloggen
met jou digitale europese identiteit
op het europese internet.

Eu - Brussel 2025-2035

NL ??
Reageer met quote
Vandaag, 13:37 door Anoniem
Het is zeer misleidend van de SP; vóór online leeftijdverificatie??
Laat ouders lekker zelf hun kinderen opvoeden in plaats van censuur over het internet te verspreiden, want dit blijft niet bij "kindonvriendelijke" sites. (Kinderen als drogreden)

En DNS blockers van de staat? Nog meer censuur, laat dat liever aan de gebruikers over, er zijn zat services die een makkelijk pakket aanleveren zials VPN's, evenals kindfilters, zoals Mullvad.

Over VPN gesproken; Die willen ze dan net zoals in Engeland gaan blokkeren, twee vliegen in één klap, want anders zou je leeftijdsverificatie kunnen omzeilen... Dan worden VPN's gecriminaliseerd.

Waarom zou je je vrijheid, controle en autonomie inleveren en aan de overheid overlaten en hopen dat ze er niet mee gaan censureren, zo geef je ze veel te veel macht.

En ja, als je tegen chatcontrole bent zijn er ook andere partijen waar je op kunt stemmen zoals de piratenpartij, die weten tenminste waar ze het over hebben qua online en tech.
Reageer met quote
Vandaag, 13:38 door Anoniem
Ben het niet eens met leeftijdverificatie kwestie van social media, ik vertrouw de betrokken bedrijven namelijk niet genoeg. Maar de rest van de plannen klinken goed, hoop er een deel wordt waargemaakt.
Reageer met quote
Vandaag, 13:41 door Anoniem
Ze hadden bijna de holy trilogy!
dns-blokkades van websites - Goed!
online leeftijdsverificatie - In mijn optiek fout!
het tegengaan van chatcontrole - Goed!

Alleen jammer van andere standpunten waar SP voor staat.
Reageer met quote
Vandaag, 13:42 door Named
Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
Reageer met quote
Vandaag, 13:46 door Anoniem
Nog een stapje dichterbij controle via de EU digitale identiteit.
Nu is het via een apart systeem, maar straks gaat het via het plan van de WEF omdat dit "handiger" zou zijn...
Dit is gewoon van tevoren gepland, al jaren geleden in Davos, we werken er nu langzaamaan naartoe.
Dit is wat er gaat gebeuren; (Totale controle en machtsovername van het internet door overheden door de vrijheid en autonomie van burgers af te nemen)
https://assets.weforum.org/editor/7evFMfKW0fXMKYd8FmjYQKOJMQ2r3iNW2r2VMNy55rM.png
Reageer met quote
Vandaag, 13:49 door Anoniem
The UK has outlawed online privacy (Mental Outlaw)
https://youtu.be/LFDP5Eb2sQI

Some ordinairy gamers (Mudahar) over het onderwerp:
https://youtu.be/ud3ch_FmzZ4euhmu@7
Reageer met quote
Vandaag, 13:49 door Anoniem
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
-> Leeftijdsverificatie
Reageer met quote
Vandaag, 13:51 door Anoniem
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
"So this is how liberty dies...with thunderous applause."
Reageer met quote
Vandaag, 13:56 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 14:10
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
Leeftijdscontrole. Laat dat gewoon via parental controls lopen client side. Degenen die verantwoordelijk zijn (de ouders) kunnen daarmee in control komen (en als ze het niet doen zou je over verwaarlozing oid kunnen spreken). Wel is er dan iets aan de browserkant noodzakelijk om dit ook af te kunnen dwingen. Maar dat zou de EU net zo goed kunnen doen als het afdwingen van leeftijdsverificatie aan de serverkant (echter, de services willen dit waarschijnllijk maar al te graag omdat dit weer lekker wat extra data over een persoon oplevert voor het profiel).

DNS blokkade voor schadelijke content: wie bepaalt wat schadelijk is voor wie? Al snel ligt censuur op de loer (is ook mijn grote bezwaar bij de DSA). Illegale content kan ik mee leven: dan kan het aan een daadwerkelijke wet getoetst worden. Al is een DNS blokkade natuurlijk makkelijk te omzeilen (zeker als het alleen de EU DNS is die deze content blokkeert).
Reageer met quote
Vandaag, 13:58 door Anoniem
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
Leeftijd verificatie door big tech? Lijkt me geen goed.plan helpt hun.verdien model wel.
Chat controle... stompzinnig
Reageer met quote
Vandaag, 13:59 door Anoniem
En zo beetje bij beetje geven we het internet aan de overheid... En reken maar dat ze al die metadata van gebruikers in gaan zetten om via pseudoniemen te gaan verkopen.
We moeten uit protest die EU-identiteiten onderling uitwisselen zodat we niet met onze eigen identiteit hoeven inloggen, VPN's zullen binnenkort immers wel geblokkeerd worden.
Daarnaast is het hoog tijd voor een meshnetwerk van/voor het volk, xxx (en later andere sites die ze willen verbieden) onderling delen voor mensen die hun privacy willen behouden om ons vrije internet terug te pakken en niet afhankelijk te worden van overheden en ISP's.
Reageer met quote
Vandaag, 14:05 door Anoniem
Tja, de Stasi in de DDR zou het ook zo gewild hebben.
Reageer met quote
Vandaag, 14:12 door Anoniem
Ja, en als het puntje bij paaltje komt, dan wordt er weer gedraaid.
Ik ken de politiek al wat langer dan vandaag.
Reageer met quote
Vandaag, 14:20 door meinonA
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?

Dit is maar een gedeelte van het verkiezingsprogramma. Over het algemeen denk ik dat ze best wel een hoop geldige punten hebben, maar ze slaan er wel extreem in door; dit gaat ze nooit lukken.
Reageer met quote
Vandaag, 14:25 door Anoniem
DNS-blokkade gaat natuurlijk nooit werken. Al is het alleen al omdat je via DoH of DoT de DNS-request niet meer kunt filteren. Mochten ze dan cloudflare/google en consorten zo gek krijgen om toch te filteren, dan is er vast wel een alternatief die blijft werken.

En anders zetten mensen thuis wel een docker met unbound o.i.d. op, die dan via een VPN de requests doet.

Verder zie ik veel punten waar niemand het mee oneens kan zijn (tegen discriminatie, beter onderwijs, minder armoede) ten koste van de rijke elite. Dan rijst bij mij de vraag: als ik bij DNS al gaten kan schieten in het plan, is dat plan om meer geld op te halen bij de rijken net zo goed doordacht?
Reageer met quote
Vandaag, 14:27 door Named
Door majortom:
Door Named: Dit ziet er allemaal vrij positief uit als ik dit even snel doorscan...
Of kan iemand hier iets negatiefs in ontdekken?
Leeftijdscontrole. Laat dat gewoon via parental controls lopen client side. Degenen die verantwoordelijk zijn (de ouders) kunnen daarmee in control komen (en als ze het niet doen zou je over verwaarlozing oid kunnen spreken). Wel is er dan iets aan de browserkant noodzakelijk om dit ook af te kunnen dwingen. Maar dat zou de EU net zo goed kunnen doen als het afdwingen van leeftijdsverificatie aan de serverkant (echter, de services willen dit waarschijnllijk maar al te graag omdat dit weer lekker wat extra data over een persoon oplevert voor het profiel).
Dat is toevallig net mijn hobbyprojectje: client-side parental controls dat méér is dan een simpele aan/uit oplossing.
Implementatie voor websites is zeer simpel en het houd automatisch rekening met nationale wet- en regelgeving.
VPN's zijn geen probleem en websites die weigeren mee te werken kunnen landelijk "overruled" worden.

Deze oplossing beschermt kinderen tegen ongeschikt materiaal zonder onze privacy en veiligheid op te offeren.
Dit moet politici tevreden stellen, aannemend dat "kinderen beschermen" dan ook het daadwerkelijke doel is...
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure