OM drie weken na offline halen systemen weer bereikbaar per mail

Het Openbaar Minister (OM) is drie weken nadat het systemen wegens een inbraak op de Citrix-servers offline haalde weer per e-mail bereikbaar voor externe partijen. Het is nog niet mogelijk om grote bestanden te mailen. Daarnaast vraagt het OM externe partijen om terughoudend te zijn met het aantal e-mails dat ze naar het Openbaar Ministerie versturen.

Op donderdag 17 juli besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix NetScaler. Via Citrix kunnen medewerkers op afstand inloggen op de netwerkomgeving van de organisatie. Afgelopen maandag bevestigde het OM dat er inderdaad was ingebroken op de Citrix-servers.

Vanwege het offline halen van systemen was het niet meer mogelijk voor externe partijen om met het OM te mailen. "Mails komen niet aan, ook niet later als het OM weer op internet is aangesloten", werden externe partijen gewaarschuwd. Medewerkers konden nog wel intern met elkaar mailen. Vorige week lieten advocaten nog weten dat het offline gaan van het OM hun werk hindert en het ook gevolgen voor hun cliënten heeft.

Het Openbaar Ministerie maakte maandag ook bekend dat het bezig is om systemen stapsgewijs weer online te brengen. "Een van de eerste functionaliteiten die zo snel mogelijk weer beschikbaar komt, is het e-mailen voor OM-medewerkers met de buitenwereld." Vandaag meldt de organisatie dat het sinds 12.00 weer bereikbaar is via e-mail. Wanneer alle systemen weer online zijn is onbekend.