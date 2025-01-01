Oprichters cryptomixer bekennen witwassen van bitcoins criminelen

Twee Amerikaanse mannen achter cryptomixer Samourai Wallet hebben in de VS bekend dat ze via de dienst hebben geholpen bij het witwassen van bitcoins van criminelen. Als onderdeel van de "plea deal" die de twee met de Amerikaanse autoriteiten sloten zijn ze ook akkoord gegaan met het verbeurd laten verklaren van een bedrag van 237 miljoen dollar.

Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen. De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

In het geval van Samourai Wallet ging het om een mobiele applicatie die meer dan 100.000 keer was gedownload, aldus de autoriteiten. Samourai bood twee diensten om de herkomst van transacties te verbergen. Via de Whirlpool-cryptomixer werden bitcoins van gebruikers gemixt. De Ricochet service maakte het mogelijk om onnodige, extra transacties toe te voegen, ook bekend als "hops". Deze dienst moest het lastiger voor opsporingsdiensten maken om te herkennen dat een bepaalde crypto-transactie van criminele activiteiten afkomstig was, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Via beide diensten zouden meer dan 80.000 bitcoins zijn verwerkt. Voor elke transactie ontvingen de oprichters provisie. Zodoende zouden ze meer dan 6 miljoen dollar hebben verdiend. Volgens de Amerikaanse aanklager gaat het om geld afkomstig van illegale online marktplaatsen, ransomware-aanvallen en phishing. In onderschepte WhatsApp-gesprekken erkennen de oprichters dat hun dienst bedoeld is voor het witwassen van crimineel geld. Ook zouden de twee verdachten criminelen hebben aangemoedigd om hun cryptomixer te gebruiken. De twee mannen kunnen een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen. Wanneer de rechter vonnis wijst is nog niet bekend.