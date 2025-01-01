Back-updienst Backblaze meldt hogere uitval van 14TB Seagate-schijven

Back-updienst Backblaze kreeg in het tweede kwartaal verhoudingsgewijs met veel uitgevallen 14TB harde schijven van Seagate te maken. Dat laat het bedrijf op basis van 321.000 geanalyseerde harde schijven weten die het in deze periode in gebruik had. Backblaze publiceert elk kwartaal een overzicht van hoe gebruikte harde schijven publiceren. Daardoor kunnen bepaalde trends zichtbaar worden, zoals modellen die beter of slechter dan het gemiddelde presteren.

In het tweede kwartaal vielen er 1061 harde schijven bij de back-updienst uit. Dat komt neer op een "annualized failure rate" (AFR) van 1,36 procent. Als er wordt gekeken naar "probleemmodellen" zijn het drie harde schijven van Seagate die eruit springen. Een 10TB, 12TB en 14TB model. De hoogste AFR, met een uitvalspercentage van 4,37 procent, is voor het 14TB Seagate model ST14000NM0138.

Naast kwartaalcijfers houdt Backblaze ook de "lifetime" uitval van harde schijven bij. Deze cijfers worden alleen weergegeven voor harde schijven waarvan er meer dan vijfhonderd in het betreffende kwartaal in gebruik zijn die bij elkaar mee dan 100.000 dagen in gebruik zijn geweest. Ook in deze categorie staat de Seagate ST14000NM0138 bovenaan, met een annualized failure rate van 5,89 procent. Van de 27 modellen harde schijven in dit overzicht is dit het enige model dat boven de 5 procent uitkomst. De gemiddeld. AFR voor deze categorie is 1,30 procent.

Backblaze besloot apart te kijken naar harde schijven van twintig terabyte of meer, en ziet daar bij de Seagate-modellen hoge uitvalcijfers. Daarbij erkent de back-updienst dat de cijfers van de verschillende merken zich op dit moment nog niet goed met elkaar laten vergelijken. Volgens Backblaze hebben deze modellen dan ook meer tijd nodig om "volwassen" te worden en dat het gebruik van meer van dit soort schijven voor andere cijfers kan zorgen.