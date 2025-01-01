Privacy-OS Tails lanceert na ruim anderhalf jaar nieuwe versie

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails is van plan om na ruim anderhalf jaar een nieuwe versie uit te brengen die op Debian 13 en Gnome 48 is gebaseerd. Een release candidate van Tails 7.0 is nu beschikbaar gemaakt. De definitieve versie staat gepland voor 16 oktober. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.
Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Vorig jaar februari verscheen Tails 6.0. Sindsdien kwamen verschillende kleine updates voor het besturingssysteem uit. Later dit jaar verschijnt Tails 7.0, een nieuwe versie. Deze versie zal zijn gebaseerd op Linux-distributie Debian 13 en desktopomgeving Gnome 48. Ook zal Tails 7.0 allerlei nieuwe versies van applicaties bevatten waar het gebruik van maakt.
Tails-gebruikers die het ontwikkelteam willen helpen worden gevraagd om de nu beschikbaar gestelde release candidate van Tails 7.0 te testen. In tegenstelling tot vorige Tails-versies vereist deze versie 3GB werkgeheugen en is 35 procent trager met opstarten. De meeste Tails-gebruikers hebben 3 of meer gigabyte werkgeheugen. De ontwikkelaars schatten dat de nieuw vereiste minder dan twee procent van de gebruikers raakt. Daarnaast zal het tragere opstarten bij de definitieve release van Tails 7.0 op 16 oktober zijn verholpen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.