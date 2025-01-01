Privacy-OS Tails lanceert na ruim anderhalf jaar nieuwe versie

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails is van plan om na ruim anderhalf jaar een nieuwe versie uit te brengen die op Debian 13 en Gnome 48 is gebaseerd. Een release candidate van Tails 7.0 is nu beschikbaar gemaakt. De definitieve versie staat gepland voor 16 oktober. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Vorig jaar februari verscheen Tails 6.0. Sindsdien kwamen verschillende kleine updates voor het besturingssysteem uit. Later dit jaar verschijnt Tails 7.0, een nieuwe versie. Deze versie zal zijn gebaseerd op Linux-distributie Debian 13 en desktopomgeving Gnome 48. Ook zal Tails 7.0 allerlei nieuwe versies van applicaties bevatten waar het gebruik van maakt.

Tails-gebruikers die het ontwikkelteam willen helpen worden gevraagd om de nu beschikbaar gestelde release candidate van Tails 7.0 te testen. In tegenstelling tot vorige Tails-versies vereist deze versie 3GB werkgeheugen en is 35 procent trager met opstarten. De meeste Tails-gebruikers hebben 3 of meer gigabyte werkgeheugen. De ontwikkelaars schatten dat de nieuw vereiste minder dan twee procent van de gebruikers raakt. Daarnaast zal het tragere opstarten bij de definitieve release van Tails 7.0 op 16 oktober zijn verholpen.