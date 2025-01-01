'VK laat politie in geheim gezichtsherkenning op paspoortfoto's toepassen'

De Britse overheid laat politie in het geheim paspoort- en immigratiedatabases doorzoeken met behulp van gezichtsherkenningssoftware, zo stellen burgerrechtenbewegingen Privacy International en Big Brother Watch op basis van informatie die via een Freedom of Information (FOI) verzoek werd verkregen. De Britse FOI is de Nederlandse tegenhanger van de Wet open overheid (Woo) en maakt het mogelijk om informatie bij de overheid op te vragen.

Volgens de burgerrechtenbewegingen laten de verkregen documenten zien dat de de Britse overheid de afgelopen zes jaar politiekorpsen heeft toegestaan om 150 miljoen foto's uit paspoort- en immigratiedatabases met gezichtsherkenningssoftware te doorzoeken. Het gebruik van de databases laat een stijgende lijn zien. In 2020 werd de paspoortdatabase twee keer doorzocht. In 2023 was dat gestegen naar 417 keer. Het gebruik van de immigratiedatabase steeg van 16 keer in 2023 naar 102 in 2024.

Privacy International en Big Brother Watch stellen dat de autoriteiten geen duidelijke juridische basis voor het doorzoeken van de databases hebben en dit plaatsvindt zonder publiek of parlement te informeren. Volgens de burgerrechtenbewegingen vindt er bij elke zoekopdracht waarschijnlijk een biometrische scan van tientallen miljoenen foto's plaats.

"De overheid heeft onze paspoortfoto's genomen en ze in het geheim in mugshots veranderd om er een gigantische, Orwelliaanse politiedatabase mee te bouwen, zonder dat het publiek dit weet of hier toestemming voor heeft gegeven en zonder enig democratisch of juridisch mandaat. Het heeft geleid tot herhaalde, ongerechtvaardigde en voortdurende inbreuken op de privacy van de gehele bevolking", aldus Silkie Carlo van Big Brother Watch. De burgerrechtenbewegingen zijn van plan om juridische stappen tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Metropolitan Police te nemen.